Rapero del grupo Grandmaster Flash condenado a 16 años de prisión por homicidio

El rapero The Kidd Creole, uno de los fundadores del célebre grupo de rap Grandmaster Flash and the Furious Five, fue sentenciado este miércoles a 16 años de prisión por el homicidio con arma blanca de un hombre sin hogar en la ciudad de Nueva York, en 2017.

The Kidd Creole, de 62 años y cuyo verdadero nombre es Nathaniel Glover, fue declarado culpable de homicidio involuntario en primer grado el 6 de abril por un tribunal del estado de Nueva York, al descartarse intención deliberada de matar.

Fue acusado de haber apuñalado dos veces con un cuchillo a la víctima, John Jolly, un vagabundo de 55 años, en plena calle del centro de Manhattan tras un intercambio verbal.

The Kidd Creole -que no debe confundirse con Kid Creole, fundador de Kid Creole and the Coconuts- fue uno de los cinco raperos que acompañaron a DJ Grandmaster Flash en la banda considerada pionera del rap.

El grupo se formó en el barrio del Bronx en la década de 1970, cuando el hip hop aún estaba en pañales.

La canción de culto «The Message», lanzada en 1982, ocupó el puesto 59 de la revista Rolling Stone en su último ránking de las 500 mejores canciones de la historia en septiembre de 2021.

El tema es el primer éxito en la historia del rap que describe sin concesiones las duras condiciones de vida en los guetos de Nueva York a principios de los 80, cuando el hip hop era simplemente música para amenizar la fiesta nocturna.

Por sus contribuciones a la historia de la música, los miembros de Grandmaster Flash and the Furious Five fueron incluidos en el prestigioso Salón de la Fama del Rock’n Roll en 2007.

Fue el primer grupo de rap en obtener este honor.

