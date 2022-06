Por si te lo perdiste: Así mueve el esqueleto Sascha Barboza al ritmo del vallenato (+Fotos y video)

junio 14, 2022 - 4:42 pm

1890786

El pasado fin de semana, Sascha Barboza y su esposo Andy llevaron a su pequeña hija Sienna a las aguas bautismales. Luego, siguió una celebración cuyas imágenes hemos conocido a través de la influencer y coach zuliana quien, como madre orgullosa, quiso compartir su felicidad.

Entre fotografías se dejó colar un video en el cual podemos ver a Sascha y a su esposo bailando el tema vallenato El Higuerón, popularizado por el Binomio de Oro. Bien acompasados y disfrutando del momento. ¡Que no se diga que la marabina no tiene swing!

Sascha Barboza es uno de los personajes más queridos de las redes sociales, así lo confirman los 5 millones de seguidores en Instagram, atentos de sus consejos sobre bienestar, pero también sobre su vida familiar.

A continuación, la galería de fotografías del bautizo de la pequeña Sienna.

Este video de @SaschaFitness bailando con Andy me dio 1000mil años de vida! Me he gozado el bautizo de Sienna como si fuera mío🤣🤣 pic.twitter.com/Ksm3tD4GHt

— Vanessa (@vanessaphdez) June 12, 2022