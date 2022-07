People: Por qué el Niño Prodigio le abvirtió a Jennifer López que no se cvasara con Ben

julio 30, 2022 - 9:25 pm

Víctor Florencio, mejor conocido como ‘el Niño Prodigio‘, estrena nuevo podcast Tu destino (Pitaya), donde da las predicciones de los signos del Zodiaco y lee las cartas a sus fans y los famosos.

Como adelanto de lo que será una de sus lecturas próximamente, el astrólogo opinó de la boda de Jennifer López con Ben Affleck.

«Yo siempre le recomendé a ella que no se casara, que solamente hiciera así como una mímica, y más o menos como que lo hizo así porque ok, fue algo rápido, en Las Vegas, vamos a ver».

«Hay personas en la vida que no nacieron para casarse. Nacen para estar con una pareja, para estar unidos, pero la parte del ritual o del anillo o del matrimonio no son de buenos augurios para esa persona».

Los que nacen con la luz

«Hay personas que nacen con la luz de conseguir mucho dinero y se vuelven ricos, pero no tienen suerte en el amor. En el caso de ella, a mí, si ella hubiera venido donde [mi] yo le [hubiese dicho] ‘no te cases’; pero no te preocupes, que yo voy a leer esas cartas en mi podcast próximamente, así que no se lo puede perder».

«En el amor ya me abrí porque antes era mucho trabajo y dije ‘ya, este año como que voy a dejar que entre el amor, que llegue’; así que ya estoy en vitrina».

«Busco una persona como yo, que me entienda, que le gusten los viajes, que le guste pasarla bien, honestidad y me gusta la persona inteligente, porque a mí me gusta preguntar mucho, entonces quiero esa persona que sea como un diccionario, que yo diga ¿qué es esto? y me diga esto significa, esto y esto».

