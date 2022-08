Paquita la del Barrio negó aspiraciones políticas

agosto 10, 2022 - 5:19 pm

1904257

La cantante Paquita la del Barrio en un encuentro con los medios de comunicación descartó la posibilidad de aspirar nada más y nada menos que a la presidencia de México.

La intérprete del éxito Rata de dos patas, fue abordada en el aeropuerto cundo regresaba de una presentación en San Luis Potosí y respondió “No porque la gente no es derecha como uno”.

Asimismo, al consultarla la intérprete resaltó que si tuviera que asumir un cargo público, le gustaría hacer grandes cosas por el país.

Pero Paquita sabe donde está parada y aceptó que no cuenta con mucho conocimiento ni experiencia en ese campo por lo que prefiere seguir en el mundo del espectáculo.

Todo ocurre porque la cantante de música ranchera, en el pasado quiso iniciar e incursionar en la política sin tener ningún éxito.

Paquita la del Barrio en entrevista con el programa Venga la Alegría dijo: Me gustaría hacer mucho por México y no se me da y no, mejor así como estoy trabajo por mi cuenta, lo que Dios me mande y feliz. De política yo no sé nada”.

A Paquita la del Barrio le gusta la política

Francisca Viveros Barrandas, mejor conocida como Paquita la del Barrio es una de las cantantes más importantes del género musical ranchero en México.

Nació en Alto Lucero, Veracruz. Tuvo una infancia difícil pero eso nunca la limitó para explotar su talento que es cantar.

Paquita la del Barrio en 2019,señaló en una rueda de prensa brindada en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México que ella quería ser la primera presidenta del país.

Luego en el 2021 la artista recibió una invitación formal para aspirar a ser diputada del partido Movimiento Ciudadano por el distrito de Misantla, en Veracruz, pero el resultado no fue favorable.

A la estrella de 75 años el público la prefiere en los escenarios cantándole al amor, al desamor y al despecho.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día

con información de

Infobae