Paquita la del Barrio critica a las mujeres con cirugías plásticas.

agosto 18, 2022 - 5:14 pm

1906080

La cantante de música ranchera Paquita la del Barrio generó controversia en las redes sociales al criticar a las mujeres que se hacen cirugías plásticas.

La intérprete de Rata de dos patas desató la polémica, pues al parecer la artista ya está acostumbrada a que tras sus opiniones se pone en el ojo del huracán. En esta oportunidad algunos la apoyaron, otros no.

Paquita la del Barrio dio unas controversiales opiniones sobre las mujeres que deciden realizarse algún tipo de intervención quirúrgica en su cuerpo para mejorar algunos defectos.

Asimismo, está claro que para la artista muchas mujeres se hacen retoquitos para satisfacer al gusto masculino y no por amor propio.

En entrevista para Venga la Alegría, la cantante fue cuestionada sobre el tema y respondió: “Que me refute quien sea, pero eso lo hace la mujer para gustarle más al hombre”.

La cantautora agregó que, en su opinión, “El hombre no merece tantos sacrificios”, dejando sorprendidos incluso a los presentadores del programa de TV.

Aunque sus seguidores han aplaudido su postura firme contra el machismo y las problemáticas sociales y de salud que acarrean a las mujeres ese tipo de ideologías, con estas declaraciones generó un gran debate en las redes sociales.

Otros la criticaron fuertemente debido a su sobrepeso, condición que le ha afectado la salud.

Paquita la del Barrio contra las cirugías

La estrella de música mexicana expresó: “Jamás pondría en riesgo mi vida por vanidad. Yo canto, no enseño y la gente me va a ver por mis canciones, no porque esté buenota».

«Uno, a los sesenta años, ya no se cuece al primer hervor”, manifestó en esa oportunidad a TvNotas.

Francisca Viveros Barradas, mejor conocida como Paquita la del Barrio, recientemente dejó ver sus aspiraciones a la presidencia de la república mexicana y alborotó a sus fans y a sus detractores.

La cantante siempre ha intentado incursionar en la política de su natal México sin éxito, por lo que dejó claro que ya no aspirará más y que trabajará por cuenta propia.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E García

Noticia al Día

con información de Infobae