Pagó u$s15 mil para cumplir su sueño de convertirse en un perro

mayo 27, 2022 - 10:00 am

El hombre de origen japonés siempre había tenido el anhelo de ser un animal y recurrió a una empresa de efectos especiales para lograrlo. Estrenó un canal de YouTube con su nueva identidad y se volvió viral.

Toco es un ciudadano japonés que siempre tuvo un sueño. Se trata de uno fuera de lo común: desde pequeño, su anhelo ha sido transformarse en un perro. Sus avances para lograrlo se esparcieron por el mundo gracias a internet y sus imágenes caracterizados como un collie se convirtieron en un fenómeno viral.

El hiperrealista disfraz costó unos 15 mil y su fabricación llevó 40 días. Según indicaron desde la empresa, «fue muy difícil de hacer». «Usamos fotos de collies tomadas desde diferentes ángulos, mejoramos la esponjosidad del abrigo para ocultar el caparazón del disfraz tanto como fuera posible e hicimos que la boca se abriera y se cerrara sola», explicaron.

«Mis animales favoritos son los cuadrúpedos, especialmente los que son tiernos. Entre ellos, creo que un animal grande de un tamaño parecido al mío sería bueno, considerando que sería un modelo realista, por eso elegí un perro. El pelo largo de algunos perros puede disimular la figura humana, así que me convertí en un collie, mi raza favorita», detalló Toco a la cadena japonesa Mynavi.

Sobre el uso del traje, el hombre precisó que «hay muchas restricciones, pero me puedo mover. De todos modos, si me muevo demasiado, no se va a ver como un perro».

Toco decidió compartir su experiencia a través de un canal de YouTube, donde sube videos realizando diferentes actividades enfundadas en su atuendo canino. Como es común en las redes sociales, recibió muchas críticas, pero él continúa con firmeza y disfruta de este avance en el cumplimiento de su objetivo: convertirse un animal.