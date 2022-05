¡OMG!: Lo que dijo Roxana Díaz recientemente sobre el video X con Jorge Reyes

mayo 23, 2022 - 4:39 pm

El pasado 22 de mayo, la actriz venezolana, Roxana Díaz, rompió el silencio acerca del escándalo que se produjo hace 21 años, con la filtración de su video sexual protagonizado con el actor Jorge Reyes. Ella asegura haber pasado página, a pesar de que mucha gente «no lo supera».

«Hay gente que no lo supera», expresó Roxana durante una entrevista con el periodista Luis Olavarrieta para su programa de YouTube. Al mismo tiempo agrego: «Pero, para mí está superado, en su momento fue muy doloroso, pero hoy en día está superado», acotó.

La actriz comentó que para poder superar el duro momento de ver su intimidad expuesta, se apoyó en su familia, más que todo en su papá. «Mi papá, un día, me agarró y me miró a los ojos y me dijo: Hija ¿Qué hiciste malo? No hiciste nada malo. Mire para arriba«, dijo.

Expreso que hay gente no supera y le escribe a Guillermo Haydon, su esposo y le mandan partes del video. «Pero ¿qué ganan con eso? Para mí lo importante era mi núcleo familiar y ellos me apoyaron muchísimo en ese momento», manifestó la actriz.

Roxana firmo que no tiene idea de como el video se difundió por redes sociales. Solo sabía que Reyes lo tenía.

«No sé ni siquiera cómo salió de allí. El video lo tenía él, sé que lo tenía él, y no sé cómo salió. Tenía dolor y sentimientos encontrados, pero hoy en día me preguntas y ya no tengo rabia, ni rencor, es como que ya pasó», aseguró.

