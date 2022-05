Ninel Conde reveló conflicto con el actor Mario Cimarro

mayo 25, 2022 - 5:48 pm

1885871

La cantante y actriz mexicana, Ninel Conde, reveló el conflicto con el actor cubano Mario Cimarro durante la grabación de la telenovela Mar de amor.

Conde contó que durante la grabación que duro desde el 2009 al 2010, el cubano la trató muy mal, por lo que no le gustaría volver a trabajar con él en su vida.

«Pues sí sucedió. Un acto un poquito, pues no muy agradable; pero esperemos que las cosas funcionen, porque es un proyecto en el que vamos a estar trabajando varios meses”, dijo en su momento al programa NXclusiva.

Lea también: Así celebró Lucía Méndez los 50 años de carrera

“Espero que se base todo en una línea de respeto y de profesionalismo, pues yo creo que todo va a estar bien. Es una novela que todos tenemos que cuidar tanto en imagen como todo lo que suceda alrededor, entonces no me gustaría ensuciar el producto porque yo le tengo mucho cariño”.

Ninel Conde ha repetido la historia en varias oportunidades porque en el programa estadounidense Tu-Night (Estrella TV) expresó: «Bateé (le dije que no me interesaba) a un compañero porque se comportó medio grosero», reveló.

Al respecto, el actor Mario Cimarro, evitó responder los cuestionamientos de su colega Ninel Conde, pues prefiere hablar de él y no del resto.

“Yo no te puedo explicar lo que la gente dice y hace. Yo soy un actor profesional y siempre me he comprometido con mis personajes. En la novela que coincidí con ella fue “Mar de amor”, de donde me llevó muchas experiencias hermosas”, dijo en entrevista en “El gordo y la flaca”.

El esposo de Ninel Conde no se quedó callado

Juan Zepeda, esposo de Ninel Conde, sí quiso dejar las cosas claras y reclamó el comportamiento del otrora actor de “Pasión de gavilanes”, publicó People en español.

“Me habló Ninel y sí, el actor Mario Cimarro realmente abusó de su fuerza, maltrató y lastimó a mi mujer, físicamente en forma inicial y verbalmente después de la escena. Ya lo encontré, ya le dije, y parece ser que el muchacho entendió, ya le dije que no quiero que eso se vuelva a repetirse”, manifestó.

Al preguntarle al actor cubano si trabajaría nuevamente con la ‘Bombón asesino’, dijo que sí lo haría porque ante todo es un profesional. “A toda esa gente que habló mal de mí, les mando una luz y que Dios ilumine su camino y sigan triunfando”. refirió Cimarro.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de People en español