La actriz mexicana Ninel Conde revela que no podrá ver más a su hijo Emmanuel.

La Bombón Asesino emitió estas declaraciones, luego que de su expareja Giovanni Medina, denunciara que la cantante no llegó a la última visita que tenía programada con su hijo Emmanuel.

Asimismo, la artista en entrevista para el programa Ventaneando dijo que a pesar de que el pequeño es su prioridad, por ahora prefiere sacrificar el estar junto a él.

La noticia entristeció a sus fans, quienes saben por lo que ha pasado como madre y lo que falta al sacrificar la convivencia con su hijo menor.

Ninel Conde explicó que debido a que no está de acuerdo con el proceder del empresario Giovanni Medina y va a proceder en su contra.

«Estoy luchando porque se cambie mejor la estrategia y podamos, avanzar, porque así se ejerce cierta violencia, que se llama violencia vicaria, que es de pronto, se presta, podría ser, no lo sé, así que mejor el día que se pueda llevar a cabo el CECOFAM (Centro De Convivencias Familiar)».

Ninel continuó: «Que el juez nos haga el favor de que se puedan llevar a cabo ahí, o en un parque, o algo imparcial, seré la más feliz y la primera en estar ahí, mientras tanto, no se va a seguir dando esta situación porque ya no”, reseñó Yahoo.com.

Ninel desnudó el dolor de una madre

La estrella confesó el dolor que le provoca no poder estar junto a Emmanuel. “¿Me duele no ver a mi hijo?, ¡claro que me duele!, ¿lo extraño?, ¡lo extraño horrible!».

«Pero llevo dos años y medio mendigando algo que me corresponde, que es mi derecho y feliz que pudiera ser en mi casa, vivimos a dos cuadras, sería la más feliz, el día que me dijeran yo estaría ahí feliz y puntal” dijo.

Ninel Conde aclaró sobre la falta en la visita para su hijo

La también bailarina y cantante, al referirse a su falta en la visita que tenía pactada con el menor, detalló:

“La última vez que se suponía que tocaba la convivencia no me presenté porque nosotros metimos un escrito al juzgado solicitando que se hicieran las convivencias en un lugar imparcial, en el cual el padre de mi hijo no tuviera la decisión de si me dejaba entrar o no.

«Porque la actuaria no da la autorización de acceso, sino que el propietario de la unidad es el que da el acceso, entonces eso se solicitó y en tanto no se dicte en un lugar imparcial, no me pienso seguir prestando para presentarme en un lugar en donde aparentan que yo llego tarde, que no voy, que sí, y te digo, hacen toda una historia», dijo.

Asimismo, continuó relatando: «una realidad que yo no tengo tiempo de estar aclarando realidades alternas, porque yo estoy dedicada a mi trabajo, dedicada a producir, a crear, lo que llevo haciendo 25 años”, puntualizó.

