Nacieron un 6 de julio: Dalái Lama, Sylvester Stallone y el expresidente George W. Bush

julio 6, 2022 - 10:09 am

Tenzin Gyatso (en tibetano: བསྟན་འཛིན་རྒྱ་མཚོ། ; Taktser, 6 de julio de 1935) es el decimocuarto dalái lama, supremo dirigente espiritual y político del Tíbet, líder religioso de la escuela Gelug del budismo tibetano.

Nació con el nombre de Lhamo Dondhup, en la provincia de Amdo. A la edad de cinco años, fue proclamado encarnación (tulku) del decimotercer dalái lama fallecido, llevado al palacio de Potala en la capital del Tíbet y oficialmente proclamado líder espiritual.

En el budismo, sobre todo dentro de la corriente tántrica, un tulku es un sacerdote o monje que ha escogido conscientemente renacer (reencarnar) al transferir su consciencia, comúnmente muchas veces, para continuar con sus tareas.

Es vegetariano y promueve que la gente lo sea, inspirado por el mensaje de «gran compasión» (mahakaruna).2 Entre algunas de las campañas que ha hecho para promoverlo está el solicitar a los restaurantes de Dharamsala que se volvieran vegetarianos, con resultados positivos, o que una cadena de comida rápida a base de pollo no abriera establecimientos en el Tíbet.

Este 6 de julio comparten su cumpleaños dos conocidas personalidades: el actor Sylvester Stallone y el expresidente George W. Bush.

El 6 de julio de 1946, nace el actor estadounidense Sylvester Stallone, quien ha logrado consolidarse a nivel internacional como artista, productor y director de cine.

Stallone es considerado como una de las estrellas más trascendentes del cine de acción de Hollywood. Ha dado vida a dos iconos personajes del cine: Rocky Balboa, el humilde boxeador de Filadelfia que venció todos los pronósticos y ante la adversidad, se convirtió en campeón; y John Rambo, el atormentado ex boina verde veterano de la guerra de Vietnam, especializado en guerrilla, supervivencia y combate. La cinta Rocky (1976) le valió dos nominaciones al premio Óscar, en la categoría de Mejor Actor y Mejor Guión.

Aparte de las sagas de Rocky y Rambo, entre sus cintas más populares se encuentran: The Expendables (2010), Asesinos (1995), El Juez (1995), El especialista (1994), Demolition Man (1993), Cliffhanger (1993), Lock Up (1989), Tango y Cash (1989), Over the Top (1987) y Cobra (1988).

Bush

George Walker Bush, nació en New Haven, Connecticut, Estados Unidos, el 6 de julio de 1946. Conocido como George W. Bush o simplemente George Bush, fue el cuadragésimo tercer presidente de los Estados Unidos de América desde el 20 de enero de 2001 hasta el 20 de enero de 2009. Entre 1995 y 2000 había sido el 46o gobernador del estado de Texas. Milita en el Partido Republicano.

Antes de alcanzar la presidencia sirvió como piloto en la guardia nacional del estado de Texas y ha sido empresario tanto en la industria petrolífera como en el deporte profesional, como mánager general del equipo de béisbol de los Texas Rangers.

Bush fue elegido gobernador de Texas en 1994, siendo reelegido para dicho cargo en 1998. Ganó la nominación del Partido Republicano para presentarse como candidato en las elecciones presidenciales de su país en 2000, siendo su rival el entonces vicepresidente Al Gore, del Partido Demócrata. Resultó electo Presidente de los Estados Unidos en unas elecciones generales particularmente batalladas, con controvertidas secuelas que terminaron con la intervención de la Corte Suprema.2 Ganó las elecciones de 2004, cuando disputaba la presidencia con su rival John Kerry, del Partido Demócrata, extendiéndose su mandato hasta principios de 2009.

Miembro de una familia política, es hijo del ex presidente George H. W. Bush, hermano del ex gobernador del estado de Florida Jeb Bush y nieto del ex senador Prescott Bush. Bush es el segundo hijo de un presidente estadounidense en acceder a la presidencia de la nación (el primero fue John Quincy Adams).

