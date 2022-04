Nacho volvió a ofrecer detalles sobre el estado de salud de Chyno

abril 14, 2022 - 10:03 am

El cantante venezolano Miguel Ignacio Mendoza Donatti, conocido como Nacho, volvió a hablar sobre el actual estado de salud de su excompañero Jesús Alberto “Chyno” Miranda Pérez.

Durante una entrevista concedida a Telemundo, Nacho aseguró que ha mantenido comunicación con una prima de Chyno, quien a consecuencia del coronavirus desarrolló una neuropatía periférica que lo dejó sin la capacidad de valerse por sí mismo.

“Está enfocado en su recuperación 100 %. Me dio muy buenas noticias, me dijo que iba avanzando bastante bien en su recuperación, que estaban notando cambios positivos que antes no habían notado“, señaló. Y agregó: “Sigue enfocado en recuperarse. Siento que ahí es donde debe tener toda su energía“.

Las declaraciones del cantante venezolano se suman a las dadas a inicios de marzo por Natasha Araos, exesposa de Chyno, quien desmintió que la situación del intérprete de “Mi niña bonita” se estaba agudizando.

“No recayó, ni estaba grave muriéndose. Dejen de creer en noticias falsas y déjenlo en su proceso que está viviendo, que se reencuentre con él mismo y que pronto si Dios quiere y la Virgen lo vamos a ver”, afirmó en redes sociales.

A inicios de 2020 el exintegrante del dúo Chino & Nacho se contagió de coronavirus, causándole dolores musculares extremos y falta de oxígeno.

A pesar de que logró superar la enfermedad, Miranda comenzó a padecer problemas en sus extremidades como consecuencia de una neuropatía periférica que casi lo deja paralítico.

Dicha condición se caracteriza por afectar a los nervios, causando debilidad, entumecimiento y dolor, generalmente en las manos y los pies.

Desde entonces la salud del cantante ha estado en el foco de atención. En septiembre de 2021, Miranda publicó un comunicado anunciando que se retiraría temporalmente tanto de los reflectores como de las redes sociales.

A partir de ese momento, mucho se ha especulado sobre su verdadero estado de salud.

Recientemente, se divulgó que el criollo había sufrido una recaída en su enfermedad y que permanecía hospitalizado en una clínica de la ciudad de Caracas.

