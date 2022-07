Murió Shonka Dukureh, actriz de la reciente película «Elvis»

julio 22, 2022 - 11:53 am

– Conmoción en el equipo de la recién estrenada Elvis, película que recorre la vida del que fue conocido como el rey del rock en los años sesenta. La artista Shonka Dukureh, que hizo su debut en dicho proyecto, ha fallecido a los 44 años de edad tal y como han confirmado las autoridades.

Su cuerpo fue encontrado en la habitación de su apartamento de Kothe Way en Nashville, donde vivía con sus dos hijos. La policía ha explicado, como recoge People, que fue uno de ellos quien, al darse cuenta de que su madre no se despertaba, corrió al apartamento de un vecino para pedir ayuda. Se esperan ahora los resultados de los exámenes que determinen las causas de su fallecimiento, aunque la policía no ha encontrado indicios de violencia. Shonka hizo su primer papel en el cine en Elvis, protagonizada por Austin Butler, donde encarnó a Big Mama Thornton, conquistando con su espectacular voz.

La cantante de gospel ha sido recordada de manera muy sentida por Baz Luhrmann, director de la cinta. «Una luz especial se apagó hoy y toda la familia de Elvis tiene el corazón roto por la muerte de Shonka Dukureh. Desde el momento en el que vino al mundo, Shonka trajo felicidad, espíritu y por supuesto su voz y su música. Allá donde estuviera, en el set, en el escenario o incluso en una habitación, lograba que la gente se animara», publicó en su Instagram

Siguió: «Shonka empezaba a encontrar un gran público para su enorme talento y tuve la oportunidad de ver cómo conquistaba a multitud de personas en el festival de Coachella. Una de sus palabras favoritas era ‘bendiciones’ y yo, junto al resto del equipo de Elvis, me siento muy bendecido por haber compartido este proyecto con ella. Le mandamos todo nuestro cariño y apoyo a los hijos y la familia de Shonka». Austin Butler, protagonista de la película, ha compartido también estas palabras, sumándose a este pésame.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Baz Luhrmann (@bazluhrmann)

Big Mama Thornton tuvo un gran impacto en un joven Elvis Presley, que hizo famosa su canción Hound Dog versionándola en 1956. «Sabía que realmente debía rendirle homenaje, tenía que aprovecharme a mí misma, mi propia confianza en mí misma, mi propia voz. Big Mama Thornton estaba segura de que solo tenía su voz: nadie podía cantar como ella y ella cantaba como nadie» dijo Shonka sobre su personaje.

Tenía un gran talento para la música, pero lo que más amaba la artista era enseñar, un trabajo del que habló en un canal local de noticias de Nashville. «Enseñé en segundo grado durante una época y también participé en programas extraescolares para los jóvenes y en programas de verano, donde los niños pueden encontrar cosas positivas durante sus vacaciones» dijo.

Una de sus últimas publicaciones, precisamente de una actuación en la que se la ve cantando gospel, se ha inundado de mensajes de condolencia y recuerdo. Además de aparecer en el biopic de Elvis, Dukureh también subió al escenario con Doja Cat en el festival de Coachella de este año. Ambas artistas habían colaborado ya en la canción Vegas, una de las que sonó en la banda sonora de la película Elvis.

View this post on Instagram Una publicación compartida por Shonka Dukureh (@iamshonkadukureh)

