¡Mira lo que se puso Kim Kardashian para ir al gimnasio!

-A estas alturas, las elecciones de moda de Kim Kardashian (casi) han dejado de sorprendernos.

Desde su etapa con vestidos de látex, pasando por la época bondage, su amor por las «pantabotas» de Balenciaga o incluso vestir con precinto, hemos visto a la socialité lucir todo tipo de prendas, a cada cual más atrevida y original.

Pero una vez más, la empresaria ha ganado nuestra atención al publicar unas fotos en el gimnasio. «I do my own heavy lifting» [Hago mi propio trabajo duro] escribió Kardashian acompañando a unas instantáneas en las que la vemos apoyada sobre diferentes máquinas de pesas, con un atuendo bastante peculiar para practicar deporte.

Se trata de un bikini de la colección de baño de su firma Skims, en color nude, con un top de triángulo (disponible por $38) y una braguita anudada en los laterales ($36). Pero sin duda, es el calzado el que se roba el protagonismo. Unas botas hasta el muslo con estampado de camuflaje y tacones finos de Yeezy, la marca de su exmarido Kanye West.

En las diferentes fotografías, la madre de cuatro de 41 años, parece no llevar maquillaje, y luce su melena rubio platinado suelta y con cierto aspecto desaliñado.

Recientemente, Kardashian compartió con sus seguidores que su esbelta silueta no es solo fruto de una dieta saludable y ejercicio, sino que se somete a un doloroso tratamiento para mantener un vientre plano.

Entre los comentarios recibidos, destacan los de su hermana Khloé Kardashian, quien escribió «Holy Sh*t Kimberly» y «Yo he llevado esto al gimnasio esta mañana».

Kardashian también publicó un video, con el efecto de una videocámara antigua, con la imagen granulada, poca luz y la canción Paint It Black de Ciara de fondo.

No es la primera vez que Kim utiliza el gimnasio de su casa como escenario para una sesión de fotos. En cuanto a las botas, poco prácticas para el gimnasio, la emprendedora las ha debido de sacar de su extenso archivo, y ya las empleó en una campaña de KKW Beauty en 2021.

