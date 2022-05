Megan Fox podría estar embarazada de su cuarto hijo

mayo 18, 2022 - 4:44 pm

La actriz, Megan Fox, apareció el pasado domingo en la edición más de los Billboard Music Awards desde la MGM Grand Garden Arena en Las Vegas, Nevada y despertó fuertes rumores de un cuarto embarazo.

Quien avivó más las sospechas fue el rapero Machine Gun Kelly al referirse a Megan Fox como su “esposa” y luego mencionó a su “hijo por nacer”, cuando subió al escenario para cantar el tema “Twin Flame” y dijo: “Escribí esta canción para mi esposa”.

Lo que más creó curiosidad ante el público fue cuando a la mitad de su presentación expresó: “Esto es para nuestro hijo por nacer”, mientras sonaba de fondo un latido de corazón.

Si Megan Fox está en cinta, sería el cuarto hijo para ella, quien tiene tres con su antiguo esposo Brian Austin Green.

La pareja que se comprometió en enero en el Ritz-Carlton Dorado Beach en Puerto Rico se ve feliz. “Y como en todas las vidas anteriores a esta, y como en todas las vidas que la seguirán, dije que sí… y luego bebimos la sangre del otro”, escribió Megan Fox en Instagram.

Megan Fox desde entonces repite que son llamas gemelas (no almas) y lo demostraron al comprometerse en el mismo lugar donde comenzó su historia de amor.

En redes sociales se han hecho eco de este rumor y han puesto los ojos en Megan Fox, incluso aseguran que no bebió ni una gota de alcohol en la fiesta previa a los premios.

La actriz de ‘Jennifer’s Body’ y el cantante comenzaron una hermosa relación sentimental por la que no muchos apostaban tras conocerse en el set de rodaje de la película ‘Midnight in the Switchgrass’, en 2020.

Hasta ahora ninguno de los dos ni sus representantes han confirmado la noticia.

E. García

Noticia al Día con información de People en español