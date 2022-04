«Me enamoré de una mentira»: Dayana Jaimes (video)

abril 20, 2022 - 2:24 pm

La comunicadora social, Dayana Jaimes, habló sobre la última vez que se enamoró.

Reseña Blog Vallenato: A través de una dinámica de preguntas y respuestas en Instagram, Dayana Jaimes estuvo respondiendo varias inquietudes de sus seguidores.

Tras rumores sobre una ruptura con Juan Camilo Burbano Ibarra, concejal del municipio de Manaure, La Guajira, sus seguidores preguntaron sí se había vuelto a enamorar.

Ante esto, Jaimes respondió: “Yo me he enamorado como 3 veces en la vida. Pero la última vez, me enamoré como de una mentira. Entonces pienso que eso no fue amor y obviamente ya les había contado que uno se va a enamorar muchas veces, pero siempre va haber un amor más fuerte que otro”.

