Mánager de Chyno Miranda habló de su recuperación y desmintió que estuviera al borde de la muerte

En días recientes se especuló que Chyno Miranda se debatía entre la vida y la muerte tras una presunta recaída en sus problemas de salud. El 25 de abril su amigo Nacho dijo que se encontraba «“enfocado en su recuperación», sin dar muchos detalles.

Ahora es el representante del venezolano quien puso un alto a los rumores y aclaró la situación.

El estado de salud de Chyno Miranda

Julio Ducharne, mánager del cantante, reveló que Chyno se encuentra en recuperación y desmintió que estuviera al borde de la muerte en un hospital.

«Él está bien. No puedo dar muchos detalles, ya que no me gustaría ser el vocero, pero puedo decir que él se encuentra muy bien, en casa, con su familia», dijo en entrevista con Diario Libre.

En enero, algunos medios reportaron que Jesús Miranda, su nombre real, había estado hospitalizado, situación que Ducharne también negó.

«La prensa ha dicho cosas que no son ciertas y solo pedimos que respeten», dijo al periódico dominicano. «La familia está enfocada en su recuperación, cuando (la familia) entienda, se darán más detalles de su condición de salud», concluyó el representante de Chyno.

Lo que sí es un hecho, es que desde 2021 el intérprete de ‘El peor’ dejó Miami y se mudó a su natal Venezuela para estar con su familia durante su recuperación.

Nacho pide oraciones para Chyno Miranda

Su amigo y excompañero de Chyno y Nacho habló recientemente de su salud.

«Está enfocado en su recuperación cien por ciento. A través de una prima de él, que es amiga mía, me dio muy buenas noticias», contó al programa ‘Hoy día’. «Me dijo que va muy bien en su recuperación, que incluso han estado notando cambios que antes no había», agregó.

El cantante pidió a sus seguidores orar por la pronta recuperación de Chyno: «Él sigue enfocado en recuperarse y yo siento que ahí es donde debe tener puesta toda su energía. Yo les pediría a los fans, a todos los que lo quieren, que recen o manden su energía por un milagro», dijo en el show.

Univisión