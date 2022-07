Mafe Walker ahora cobra por enviar mensajes personalizados a sus fanáticos y en las redes la critican (+Precios)

julio 18, 2022 - 11:43 am

1898563

Mafe Walker, la colombiana que hace más de un mes ocupa la atención de los internautas, tras afirmar que se comunica con los alienígenas, ahora es otra vez centro de las redes sociales tras anunciar que enviará mensajes personalizados a sus seguidores.

La mujer con un supuesto “ADN galáctico” anunció que sus seguidores podrán solicitar frases y mensajes personalizados para tener sus palabras en idioma alienígena.

A través de su cuenta de Instagram, Mafe Walker invitó a sus seguidores a sumarse a Cameo, plataforma conocida por brindar servicios de saludos de celebridades, y adquirir sus mensajes “intergalácticos”.

“Mis amores. Amo enviarles mensajes personalizados. Entra en @cameo @cameoespanol y búscame como Mafe Walker. MeAmoTeAmo”, escribió en esta publicación.

Los mensajes personalizados en idioma alienígena de Mafe Walker tienen un sorprendente precio desde US$55 hasta US$1 mil 555, tarifa que la posiciona como una de las influencers que más cobra en esta plataforma.

La reacción de los usuarios en redes sociales no tardó en estallar, algunos tomaron de forma divertida el nuevo emprendimiento de la influencer colombiana, asegurando que es una manera creativa de generar ingresos, mientras que otros la critican por intentar estafar a los incautos.

«Ya la gente no sabe qué inventar para ganar dinero fácil aprovechándose de los incautos»; «¿Los alienígenas cobran también?»; «Eso era todo lo que buscaba, cuando sale un bobo a la calle el que lo agarre es de él»; «Ah, bueno, como buen venezolano echador de vaina, preguntarle si puede hacer conexión con Hergüe, el hermano de Vito», «Pero no pasa de te amo, me ama, mi mamá no me mima», son algunas de las reacciones en las redes sociales.

#17Jul #Espectáculos

Mafe Walker la mujer que dice hablar idioma alienígena, ahora cobra por enviar mensajes personalizados a sus fanáticos. Lo que ha despertado una lluvia de críticas en los internautas – @NoticiasRPTVpic.twitter.com/PIVtIK67rZ — Reporte Ya (@ReporteYa) July 17, 2022

