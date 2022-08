Luis Olavarrieta celebró su cumpleaños número 41

agosto 11, 2022 - 2:15 pm

El reconocido periodista Luis Olavarrieta cumple este 11 de agosto, sus 41 años y lo celebró feliz.

«Agradecido a Dios por permitirme hacer y vivir de lo que tanto me gusta.⁣ Dichoso de poder contar con el cariño de muchos y poder sentirme bendecido a donde quiera que voy.».

⁣

Gracias a todos los que me acompañan por aquí. Hoy celebro mi cumpleaños trabajando y me siento dichoso de poder vivirlo de esta manera», escribió el comunicador.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Luis Olavarrieta – Periodista (@olavarrietaluis)

