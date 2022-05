Luis Miguel El sol que no se eclipsa (Video)

mayo 20, 2022 - 9:55 am

1884592

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Por un Amor Luis Miguel 🌞🎤 (@por_unamor_lm)

La voz de Luis Miguel embruja. Seduce a mujeres y hombres y no pierde vigencia. El sol de México cuando pareciera estar bajo perfil descubres que su presencia en las redes sociales es vibrante. Con el tiempo se aquilata su talento. Ahora que la pandemia ha dejado de arreciar y vuelven los espectáculos de multitudes, Luis Miguel, seguramente, hará desbordar esos escenarios donde ansiosos le esperan.

Luis Miguel Gallego Basteri (San Juan, 19 de abril de 1970), conocido artísticamente como Luis Miguel y apodado «El Sol de México», es un cantante y productor musical mexicano2​3​6​7​8​ nacido en Puerto Rico, señala Wikipedia

No se tu: Letra

No sé tú

Pero yo no dejo de pensar

Ni un minuto me logro despojar

De tus besos, tus abrazos

De lo bien que la pasamos la otra vez

No sé tú

Pero yo quisiera repetir

El cansancio que me hiciste sentir

Con la noche que me diste

Y el momento que con besos construiste

No sé tú

Pero yo te he comenzado a extrañar

En mi almohada no te dejo de pensar

Con las gentes, mis amigos y las calles sin testigos

No sé tú

Pero yo te busco en cada amanecer

Mis deseos no los puedo contener

En las noches cuando duermo

Sin insomnio, yo me enfermo

Me haces falta, mucha falta

No sé tú

No sé tú

Pero yo te busco en cada amanecer

Mis deseos, no los puedo contener

En las noches cuando duermo

Sin insomnio, yo me enfermo

Me haces falta, mucha falta

No sé tú