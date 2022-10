Los roces laborales entre las divas Lucía Méndez y Laura Zapata

2297119

El choque de egos entre las estrellas mexicanas Lucía Méndez y Laura Zapata quedó en evidencia luego que trabajaran juntas en la TV.

El roce entre divas ocurrió durante el reality Siempre reinas. En ese encuentro profesional entre Lucía Méndez y Laura Zapata y tras concluir el programa, ambas se atacaron públicamente.

La primera fue la actriz y escritora Laura Zapata, conocida por ser controversial. Zapata afirmó que tuvo una mala experiencia a la hora de trabajar juntas en el reality de Netflix Siempre reinas; «Fue muy pesado trabajar con una persona con esas ínfulas».

Laura Zapata explicó el ‘calvario’ profesional que asegura vivió al trabajar al lado de Lucía Méndez.»Es una persona que tiene malas costumbres, yo no me dejo, no tengo por qué dejarme», exclamó al abordar el tema ante en entrevista con Edén Dorantes Oficial, reseñó People.

«Con esos desplantes y sobre todo con sus compañeros, con la empresa, con sus productores» ¿Qué te pasó maestra? Ella desde el siglo pasado no hace ni una telenovela, no esta vigente», exclamó.

Añadió. «Pero estoy muy feliz por el éxito que tenemos», dijo.

Lucía Méndez respondió a Laura Zapata de manera frontal



Ante las declaraciones, Lucía Méndez le respondió de manera frontal a la hermana de Tahlía.

«Me puse muy firme en no aceptar lo que no quería grabar, no quería hacer y, posteriormente, ya se volvió en una bronca con Laura «, explicó al programa mexicano de televisión De primera mano.

«Ya terminó el reality, ya pasó. Es parte verdad, parte estrategia, porque también los realities deben tener estrategias y esto se volcó fuera del reality. ¿Qué puedo decir? Estoy muy feliz, muy contenta, llena de trabajo».

Lucía Méndez protagonista de telenovelas clásicas como El extraño retorno de Diana Salazar y Señora tentación agregó. «Ya terminó y ya terminó».

La protagonista de telenovelas decidió cerrar el capítulo, informó que ahora se concentra en los preparativos de una serie y grabar un nuevo disco.

Con información de People