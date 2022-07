Los padres de Piqué no aceptan a otra mujer para su hijo que no sea Shakira

julio 19, 2022 - 3:28 pm

La colombiana y el español han dado de qué hablar las últimas semanas después de que, primero existieran varios rumores donde aseguraban que la pareja estaba pasando por difíciles momentos en su relación, los cuales los llevaron a separarse, incluso, se conocieron algunos videos donde se veía al futbolista entrando a su casa sin llaves, esperando a que le abrieran como si él ya no viviera allí.

Sin embargo, poco después de los rumores fue que los representantes y la agencia de comunicaciones de la cantante confirmaba los hechos.

“Lamentamos confirmar que nos estamos separando. Por el bienestar de nuestros niños, que son nuestra máxima prioridad pedimos respeto a la privacidad. Gracias por su comprensión”, decía el comunicado.

Tras haber hecho ese anuncio y poco más de un mes después de su ruptura, la expareja sigue estando en el ojo de la prensa y ahora, los padres de las celebridades han querido darle un nuevo giro a la historia para ver si esta puede tener un final feliz, sobre todo por los dos pequeños producto de su amor.

Según lo ha informado un portal de entretenimiento, los padres de Piqué y de Shakira habrían consolidado una alianza para ver si la pareja se reconciliaba y dejaba todos sus problemas en su pasado, así volverían a tener un hogar sano para Sasha y Milan.

Lo que se asegura hasta ahora es que tanto Monstserrat Bernabey y Joan Piqué, padres del deportista han tenido contacto con los padres de la colombiana.

Tanto ha sido la presión que el padre del español le ha dejado muy claro que no va a aceptar a ninguna otra mujer como su nuera si no se trata de Shakira, algo que podría tener problemas en un futuro si él decide presentar a alguien más a su casa y no cuenta con la aprobación de sus papás.

Con este mensaje estaría haciendo referencia a la mujer con la que se le ha visto paseando por las calles de Barcelona, donde internautas aseguran que es su nueva novia. Así que su padre ya le ha hecho una advertencia para no presentarla en la casa.

Mientras esto pasa, el señor Mebarak también ha contribuido deseando al máximo la reconciliación entre los padres de sus nietos. Además, sus familiares aseguran que si se reconcilian eso evitará que la pareja tenga que pelear por la custodia de sus hijos y así separarlos cuando se vayan a vivir con la cantante o con el deportista. Sin embargo, por ahora parece que ha sido una decisión tomada por definitivo, pero todo podría pasar.

