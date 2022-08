Kylie Jenner de cumple hoy

agosto 10, 2022 - 12:06 am

959865

Kylie Kristen Jenner (Los Ángeles, California; 10 de agosto de 1997) es una modelo y empresaria estadounidense, conocida por aparecer en el reality show de la cadena E! Keeping Up with the Kardashians, producido por Kris Jenner y Ryan Seacrest, al igual que Kendall, es media hermana de las Kardashian.

La modelo Kylie Jenner se está convirtiendo es una modelo cotizada por revistas de moda y marcas famosas. Esta joven de 18 años ha acostumbrado a sus fanáticos a verla con looks extravagantes, pero en su última foto de Instagram decidió mostrarse al natural.

En la imagen que compartió en la red social, se aprecia que no luce maquillaje ni prendas glamurosas. «Sin filtro», se lee en la leyenda de la foto.

En la foto subida a Instagram, se ve que Kylie Jenner posa frente a un espejo con su teléfono en la mano. La joven luce un pantalón deportivo y un abrigo blanco.

Hace unos días, la hermana menor de Kim Kardashian reveló a sus seguidores en un video titulado «Volviendo a mi clásico look Kylie» que quiere volver a lucir los labios pequeños. «Últimamente me están gustando los labios pequeños. Quiero que se vean pequeños, ¿saben?», señaló en el clip.

Meses atrás, el aumento de sus labios causaron virales en Instagram, pues miles de jóvenes intentaron imitar el volumen de sus labios.

El Comercio