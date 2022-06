Lo que no sabes de esta bella actriz venezolana

junio 16, 2022 - 9:01 am

1795572

Maricarmen Regueiro Lorenzo (22 de noviembre de 1966, Los Teques), es una actriz venezolana.

Nació el 22 de noviembre de 1966 en Los Teques, Venezuela; es hija de padres españoles naturales de Galicia, quienes hace años llegaron a Venezuela en busca de un futuro mejor con el propósito de probar suerte en los negocios de la joyería.

Mientras decidía su futuro, ingresó en la Escuela Nacional de Teatro, aunque eso de representar vidas ajenas no le gustaba: “Los actores me parecían locos porque hablaban solos”. Pero se enamoró de la profesión. Hizo varias obras, como Calígula o Romeo y Julieta, pero ha sido en las novelas donde ha destacado. Gracias a la recomendación de un actor, la llamaron de RCTV para participar en la comedia Mamy. Eso sucedía en 1985 y, un año más tarde, intervino en su primera telenovela, la mítica Cristal. En 1987 grabó La intrusa y en 1988, Mi amada Beatriz. Pero su primera producción como protagonista fue Señora, por la que recibió el premio a la Mejor Actriz Revelación de Venezuela y trabajó junto a Carlos Mata, haciendo un verdadero éxito.

Maricarmen Regueiro y Gabriel Corrado formaron una de las duplas más exitosas de las novelas de principios de los noventa. En Princesa, la tira que se emitía por canal 9, la actriz venezolana interpretaba a Daniela, una estudiante de quinto año enamoradísima de su profesor, Marcelo, donde debía luchar contra su archirrival Mariana (Viviana Sacone), quien también pretendía quedarse con el amor del maestro de arte. Fue repetida en 1999 por canal 9, ya renombrado Azul televisión, siendo nuevamente un éxito. Volvió en 1998 a trabajar con Corrado en Milady, un pequeño papel, pero muy recordado. La telenovela contó con un presupuesto muy alto, pero no logró el éxito esperado.

Durante su carrera fue exitosa, fue contratada en numerosos países latinoamericanos, entre ellos Perú, Argentina y Venezuela. Recientemente (2001)se retiró del mundo de las telenovelas para dedicar su vida a su familia.

Wikipedia

Cuando Regueiro estaba en pleno auge y ya casada con el actor Diego Bertie, una tragedia personal marcó su vida: una de sus hermanas falleció en un accidente y ella tomó la custodia de sus dos sobrinos. Luego se separó de Bertie y logró rearmar su vida con Ramiro Helmeyer, todo parecía perfecto, pero otra tragedia se desencadenó en su vida. En agosto de 1993, un coche bomba explotó en un centro comercial de Caracas y Helmeyer fue acusado y condenado a 30 años de cárcel como responsable.

A pesar de lo ocurrido, la actriz siempre lo apoyó, aunque ello le costó el cierre de muchas puertas laborales. Años después Regueiro volvió a la pantalla chica local también junto a Gabriel Corrado en un papel secundario en Milady y esa fue la última vez que grabó en la Argentina.

Helmeyer fue indultado en 2000 y en la actualidad el matrimonio vive feliz junto a sus hijos, Nicolás (13) y Daniela (12). ¿Volveremos a verla? No parece posible si tenemos en cuenta sus últimos dichos. «Siento que no voy a envejecer actuando. Me encanta mi trabajo, pero es absorbente. Deseo estar tranquila y en paz».

https://www.lanacion.com.ar/