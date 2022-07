Llorar por los Bee Gees no es lo mismo que llorar con los Bee Gees: Cuentito

julio 4, 2022 - 12:34 pm

-Estaba en el sofá distraído. Escuchaba canciones recopiladas en una carpeta de Spotify titulada «Música para viajar por carretera». Un tema de los Bee Gees lo sumió en la nostalgía. Escogió un álbum de los cantantes británicos: Barry, Robin y Maurice Gibb.

Cada canción le causaba un profundo estremecimiento.

Venían en deslave los recuerdos. Los años aquellos de estudiante.

Cuan profundo es tu amor le compunge. Lágrimas. Está llorando por los Bee Gees que no es lo mismo a llorar con los Bee Gees. La tristeza no es porque las historias de la canciones tengan que ver con su vida o, le traigan algo al recuerdo, ¡No!. Está afligido porque del trío solamente sigue aquí Barry, los otros se han ido. Suerte que existen sus discos, sus videos. No hay ningún vínculo con Robin y Maurice, sin embargo, le duele su ausencia. Tontamente llora por ellos, secretamente.

JC