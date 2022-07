Carmen Villalobos de cumple hoy y queda «a pique» de los 40 (Videos)

julio 13, 2022 - 12:07 am

Yorley del Carmen Villalobos Barrio (Barranquilla, Colombia, 13 de julio de 1983) conocida artísticamente como Carmen Villalobos, es una actriz y modelo colombiana. Villalobos debutó en televisión en 1999 a la edad de 18 años en el programa de televisión infantil producido por Caracol Televisión, Club 10, en dicho programa interpretaba a Abi. Su primer papel importante en la televisión, fue a la edad de los 20 años en 2003 en la telenovela, Amor a la plancha donde interpretó a Ernestina Pulido—una trabajadora doméstica que se enamora de la expareja de su patrona—. Al año siguiente tuvo una participación en la telenovela Dora, la celadora, por la cual fue nominada a los Premios TVyNovelas Colombia como «mejor actriz de revelación».3​ De allí en adelante le siguieron papeles notables en telenovelas como; La Tormenta (2005–06), Amores de mercado (2006–07), y Nadie es eterno en el mundo (2007). También participó en varios episodios de la serie de antología de Telemundo, Decisiones,​ de entre los cuales se destacan; «Mosca muerta» donde interpretó a Manuela,​ «La descarada» como Sara, «Un lobo vestido de oveja» como Margarita López, y «Reina de la noche» como Daniela. Para el año 2008, obtiene su primer papel protagónico en Telemundo, en la telenovela Sin senos no hay paraíso una nueva adaptación de la novela Sin tetas no hay paraíso escrita por Gustavo Bolívar, la cual ya se había realizado anteriormente con el mismo nombre producida por Caracol Televisión en el 2006.6​ En la telenovela interpretó a Catalina Santana—una joven de un barrio de Colombia, que desea operarse los senos para poder triunfar en la vida— Inicialmente Villalobos estaba contemplada para protagonizar la producción de Caracol, pero no aceptó debido a que se encontraba grabando La Tormenta.6​ Tiempo después fue citada para participar en el casting de la producción de Telemundo, el cual duró un mes. Wikipedia