Laura Zapata niega ser mantenida por Thalía

septiembre 1, 2022 - 6:42 pm

1909484

Tras unas declaraciones que ofreciera la actriz Yolanda Andrade acerca de Laura Zapata, la hermana de Thalía respondió contundentemente.

La villana de telenovelas, tajante y molesta negó ser mantenida por Thalía como lo señalara Andrade a través de la red social Twitter.

Laura Zapata quien siempre está envuelta en polémicas, no se quedó con nada y en un enlace con el programa Chismorreo replicó a su colega.

Andrade entre otras cosas, le escribió lo siguiente: «Ya se te acabó tu maíz que te daba Thalía. Ponte a trabajar”,

La actriz de 66 años reaccionó ante lo escrito por la presentadora de Montse & Joe: “Es una persona con la que no me quiero meter, es un cero a la izquierda en mi vida y yo creo que me odia porque una vez dije que mi mamá le prohibía esa amistad a Thalía. No voy a decir más”.

“Yo he trabajado toda la vida, tengo 45 años trabajando y ganando mi buena lana, porque me cotizo. Cuarenta y tantos años de encontrarnos en los ensayos, que si con Carmen Montejo… entonces yo no necesito que me mantenga nadie, nunca me ha mantenido nadie, es más, yo he ayudado muchísimo y he mantenido…”, aseguró.

Laura Zapata y su relación con Thalía

Laura Zapata quien también quiso incursionar en la política aseguró: «estoy en empeños muchos más importantes como es mi país y como es la ANDA”.

En cuanto a su hermana Laura dijo: «No he tenido tiempo de sentarme con ella de hacer cuentas, de hablar sobre los gastos de mi abuela y estoy segura que cuando le diga a Thalía, ella dirá si hermana aquí está «, refirió.

Reveló que la cantante Thalía no asistió la velorio de su abuela doña Eva Mange porque era el cumpleaños de su hijo.

La intérprete y escritora recordó que fue ella quien llevó a Thalía a su primer casting, el camino para convertirse en una estrella famosa.

Ella es recordada como la villana en las telenovelas: María Mercedes (1992), Pobre niña rica (1995), La Usurpadora (1998) y Esmeralda (1997).

En días recientes, Zapata ha estado en el ojo del huracán tras ofrecer varias declaraciones explosivas en cuanto a la política mexicana.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día

con información de Infobae