Laura Pausini da positivo en covid-19: “Sí, había algo mal conmigo”

Laura Pausini confirmó que dio positivo ante el covid-19. “Desde el sábado me he estado sintiendo muy mal. Pensé que la fatiga fue la causa de esto. Pero desafortunadamente no fue así”, se resigna la cantante, que tuvo que ausentarse durante parte de la gala del sábado en Turín.

“Bueno, sí, había algo mal conmigo”, dice Laura Pausini al comienzo del comunicado que ha lanzado para anunciar su positivo por covid-19. Cuatro días después de presentar la gran final de Eurovisión 2022, que terminó con la victoria de los ucranianos Kalush Orquestra y donde Chanel terminó en una extraordinaria tercera posición, la cantante anuncia este diagnóstico, que le obliga a cancelar sus compromisos más inminentes.

Laura Pausini aclara que está aislada y que no podrá viajar a Florida para el compromiso profesional, el concierto ‘Amor A La Música’, donde era una de las cabezas de cartel.“Ahora tengo que tomar tiempo para sentirme mejor y estar bien y buscar nuevas oportunidades de reunirnos nuevamente”, termina su nota.

Se daba por hecho que Laura Pausini sería la gran estrella de la final del certamen, celebrada el pasado sábado 14 en Turín. Y así lo confirmó con la apertura, donde interpretó un medley de los temas que han definido su carrera en la música.

Pero llamó poderosamente la atención, su ausencia durante parte de la emisión, quedando la ceremonia a los mandos de sus dos compañeros, Mika y Alessandro Cattelan. Se contaron, en concreto, unos 20 minutos sin ella en la recta final, en plenas votaciones. Luego volvió, a tiempo para anunciar también la victoria de Ucrania.

En cualquier caso, la artista italiana ya había tenido que bajarse del escenario durante el primero de los ensayos generales, celebrados el viernes. Ante las dudas y preocupación entre los fans, Pausini se comunicó a través de redes sociales para hablar de lo ocurrido.

“Quería calmaros y deciros que estoy bien. Durante la final tuve una bajada de tensión y por eso tuve que parar unos veinte minutos por consejo de los médicos, que me ayudaron”, explicó la italiana, que achacaba su estado al desgaste de seis meses de trabajo y estrés. “Recordaré esta experiencia como de las más hermosas de mi vida”, culminó.

