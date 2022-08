Las revelaciones de Patricia Manterola sobre el grupo Garibaldi

agosto 30, 2022 - 5:05 pm

1908933

Patricia Manterola hizo declaraciones por primera vez sobre la relación que tiene con sus ex compañeros del famoso grupo Garibaldi.

La actriz y cantante de pop mexicana, detalló que sus ex compañeros de grupo no la invitaron al reencuentro que hicieron porque no quieren que ya forme parte del proyecto musical.

En entrevista con el programa Hoy Día, Patricia Manterola aseguró que sus compañeros decidieron sacarla del grupo para la década de los 90.

La artista aclaró que las razones eran diversas sin especificarlas. «Tengo entendido que los Garibaldi decidieron otra cosa, que yo ya no estuviera. Pero yo feliz, yo puesta ahí cuando me llamen para el 90’s Pop Tour, feliz de la vida «.

Todo se generó porque el cantante Charly López, quien en el pasado era amigo de Patricia, dijo que no está en el proyecto porque no le gustaba el entorno en el que se desarrollaba el show de Garibaldi y la tachó públicamente de sangrona y creída.

Charly López abordó el tema del reencuentro con Manterola en el programa De primera mano y contó un momento incómodo durante el 90’s Pop Tour.

«Desde mi punto de vista muy personal, es como buena onda, a la defensiva, creída, como sangronsona, sin ofender, pesada… y es mi hermana, nos hemos peleado durísimo».

López añadió: «Pero esta vez sí fue como: ‘Ya estamos maduros, vamos a tomar esto con madurez’. Quieres hacerlo, hacemos; no quieres, tampoco podemos obligar a la gente».

Ante estos comentarios y cuando fue consultada al respecto Manterola respondió: «Las personas que hablan de los demás siento yo que están hablado de ellos mismos, así que yo nunca voy a hablar de ninguno de mis excompañeros porque respeto y los respeto muchísimo. Si eso es lo que dijo, vayan y pregúntenle a él».

La estrella mexicana en la última gira que hizo con los Garibaldi se rumoró que estaba exigente y tal vez es esa una de las razones de la ruptura.

Paty filma películas y hace música

Patricia Manterola tiene una agenda apretada. Según el programa Hoy Día está grabando una película en Guadalajara sobre la Navidad que se espera se estrene en diciembre de este año.

Asimismo, la intérprete de 50 años, está grabando un muevo sencillo musical. Es una colaboración con el cantante Raimyx, que según se estrenará en el mes de septiembre.

Además, la también modelo mexicana fue invitada a formar parte de lo 90’s Pop Tour que es una gira que se hace a través de México, en la que asisten bandas de los años 90 y no puede asistir a todos los shows por tener otras responsabilidades.

“Acapulco”, “Cuerpo y Alma”, “Gente Bien” y “Apuesta Por Un Amor”, son algunas de las producciones melodramáticas de las cuales participó Patricia Manterola.

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E. García

Noticia al Día

People