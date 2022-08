Las razones por las que Britney Spears no se pudo casar en una iglesia católica

agosto 5, 2022 - 4:47 pm

La cantante Britney Spears expresó su frustración luego de que supuestamente no se le permitiera casarse en una iglesia católica.

En una publicación de Instagram el pasado miércoles 3 de agosto que luego eliminó, Britney Spears, compartió una foto de una boda católica dentro de la Iglesia Católica de Santa Mónica, cerca de Los Ángeles, Estados Unidos.

La intérprete publicó una foto desde el interior de la iglesia St. Mónica con un texto que decía: “Aquí es donde quería casarme originalmente durante el COVID!!!! Quería ir cada domingo”, escribió, destacando la belleza de la iglesia.

La estrella de música pop escribió: “Dijeron que estaba temporalmente cerrada debido al COVID!!!! Luego 2 años después cuando quise casarme ahí dijeron que tenía que ser católica y pasar por una PRUEBA!!! No se supone que la iglesia está abierta a todos???”, expresó.

La publicación de la estrella pop apareció con la revelación, luego de que celebrara su boda con el actor Sam Asghari, en junio de este año.

Asimismo, hay que recordar que Britney Spears fue criada en una casa protestante y además la princesa del pop también ha asegurado haber estudiado el Kabbalah.

Según publicó el portal TMZ, un representante de la parroquia se comunicó con ellos y les informó que revisaron sus registros que muestran que Britney nunca visitó personalmente la iglesia ni pidió celebrar su boda allí.

Sin embargo, admiten que al menos uno de los cónyuges en una boda tiene que ser católico, una regla básica en todos los ámbitos.

TMZ agregó que, el representante de la iglesia tenía la sospecha de que la foto que publicó Britney podría tratarse de una transmisión en vivo y no una foto que ella tomó.

Añadieron que la iglesia conoce a la pareja que se casa en la foto, pero afirman que Britney Spears no asistió a esa boda.

En respuesta a la publicación de Britney Spears, el P. Matthew P. Schneider, que enseña teología en la Universidad de la Abadía de Belmont, en Belmont, Carolina del Norte, subrayó cuatro requisitos principales para que se realice un matrimonio en una iglesia católica.

En declaraciones a ACI Prensa, el P. Matthew P. Schneider fue más específico sobre la fe de Britney Spears.

“No está claro por la información pública cuál es la situación canónica de Britney Spears”, dijo, refiriéndose a la situación de la cantante con respecto a la iglesia católica.

“Ella fue bautizada como Bautista; luego, en 2021 dijo que era católica, pero ahora dice que no puede casarse en una iglesia católica porque no es católica”, señaló el sacerdote.

The Catholic Church is open to all, but for many to have a wedding in a Catholic church requires becoming Catholic & agreeing to Catholic teaching.

Many other religions would be similar: for example, I doubt a synagogue would hold a wedding if neither spouse was Jewish.

— Fr Matthew Schneider, LC (@FrMatthewLC) August 4, 2022