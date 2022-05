mayo 31, 2022 - 4:22 pm

1887369

Las confesiones de Laura Bozzo en La Casa de los Famosos ha dejado sorprendidos a muchos y es que la conductora peruana abrió su corazón.

La conductora de televisión famosa en México y en toda Latinoamérica lo contó todo en el espacio ‘La Curva de la vida’ de La Casa de los Famosos 2, reality en el que está participando.

Ahí, los artistas dan a conocer los aspectos tantos positivos como negativos que permiten conocerlos.

Bozzo confesó que cuando bebé, fue deseada por sus padres aunque ellos querían un varón, «pero luego fui consentida, hasta por mi abuelo que me dio todo».

Sin embargo, todo iba bien hasta que llegó a la escuela. En esa etapa sufrió bullying, por lo que pasó por momentos difíciles, hasta caer en depresión.

La presentadora de TV relató que sus compañeritos de colegio se burlaban de ella porque era fea.

La abogada de los pobres contó que incluso sus compañeros la metían al water y ella solo pedía a Dios «por favor Dios mío cámbiame la cara».

«Porque me sentía tan fea que por eso se burlaban de mí. Me metían al water, me pegaban chicles, mi madre tenía que acompañarme a la escuela”, refirió con voz entrecortada».

“Ir a la escuela fue una etapa durísima de mi vida. Me hacían un bullying horrible y era lo más espantoso que he pasado», confesó.

Laura Bozzo superó el acoso Escolar

Sin embargo, ese sufrimiento la abogada lo convirtió en una fortaleza, pasó de víctima a defensora de los más débiles.

«Al llegar a la adolescencia dije ya no más. Hasta acá llegamos no más bullying. Ese fue el cambio de la máscara de donde nace Laura en América» aseguró.

Asimismo reveló que: «Nunca se me ocurrió hacer televisión. Mi mente era ser abogada y defender a las mujeres que sufrieran lo que yo sufrí. Fui a la universidad y todo bien», continuó.

«Luego me mandaron a Venezuela, tuve el novio que más amé que después murió», dijo.

También manifestó que seguidamente perdió a su abuela y comenzó a sufrir anorexia. «Con el psicoanálisis mejoré y conocí al padre de mis dos hijas Alejandra y Victoria».

Prosiguió contando que cuando tuvo a su primera hija, estuvo grave de salud, pues quedó en coma. «Cuando nace mi hija Victoria, me cortaron el intestino y caí en coma».

La famosa peruana explicó que cayó en gravedad hasta el punto de que recibió los santos óleos, pero por un milagro logró sobrevivir.

Laura se convirtió en una mujer con carácter fuerte

La también política logró reponerse y alcanzar el éxito. La oportunidad le llegó en 1994.

Fue entonces, cuando incursionó en la política peruana y fue elegida como regidora de Lima.

Posteriormente le propusieron salir a conducir un programa en el extinto canal RBC y marcó su triunfo.

“Todo el mundo apostaba que mi programa no iba a tener rating e hice un programa en vivo de cambio de sexo, se armó un escándalo y empecé a cambiar al talk show. Entonces, me llaman de América Televisión y ahí nace Laura en América y empecé a hacer mi programa como yo quería”, relató la conductora.

Laura Bozzo sacó fuerza interna, se mostraba en su programa como la defensora de los más sumisos, lo que la convirtió en todo un icono de las mujeres y también de los más desamparados.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.