1923825

El 5 de octubre, Judith Bustos, más conocida como la Tigresa del Oriente, anunció que empezará a generar contenido para Onlyfans. La artista peruana subió una fotografía de ella desnuda para dar a conocer la noticia sobre su arribo a esta plataforma que es conocida principalmente por sus imágenes y videos para mayores de 18 años. Reseña el medio ADN.

“Actualmente, el Onlyfans está de moda y hay muchas artistas que lo están realizando. Y bueno, y yo dije: «¿Por qué la Tigresa del Oriente no lo puede hacer?’ Sí, lo puedo hacer. Y mostrar lo sensual que soy y algo más”, comentó la cantante del país vecino en conversación con ADN, sobre su incursión en la plataforma con contenido para adultos.

Más adelante, ante la consulta sobre qué tipo de contenido entregará, afirmó que mostrará hasta dónde puede llegar con su erotismo. “Si es un Onlyfans, obviamente, que mis seguidores van a querer ver de la Tigresa hasta donde puedo mostrar mi sensualidad. Y bueno, espero que estén contentos con lo que voy a mostrar con mucho profesionalismo”, expresó la cantante de 76 años.

- Advertisement -

Tras ello, entregó su motivación para estar en Onlyfans. “Yo tengo un tema que estoy grabando que lleva por título Apaga la luz. Y el tema va de la mano con la idea del Onlyfans. Espero que mi producción salga muy bonita, esa es la idea, para que todos estemos contentos”, dijo.

Luego, la artista peruana, agregó: “La idea es que haya mucha sensualidad, pero con todo respeto, cuidando lo profesional que debe ser un trabajo de esta naturaleza”.

Posteriormente, profundizó acerca de su nueva canción y su llegada a Onlyfans. “No es nada del otro mundo. La Tigresa lo que quiere solamente es mostrar su trabajo, que sí puedo hacerlo. He hecho muchas cosas. Increíblemente, la gente no lo creía cuando empecé haciendo música. No creían. Había mucha crítica”, contó.

“Pero, yo con la fuerza que tengo, con la personalidad que tengo, bien puesta, luché y lo conseguí. Ahora con esto voy a demostrar que puedo hacer un trabajo con mucha personalidad y respeto. Y que les guste a todos mis seguidores”, complementó después.

- Advertisement -

Más tarde, la Tigresa del Oriente respondió la pregunta si le gustaría visitar Chile. “Me encantaría visitar Chile. Aunque yo la lo he hecho varias veces anteriormente. Lo que pasa es que últimamente no estoy viajando tan seguido, porque todo ya sabemos, por el tema de la pandemia que nos ha tenido bien guardados en casa casi tres años”, explicó.

Sin embargo, la cantante peruana tiene la esperanza que, con su nueva música, puede llegar a más personas. “Pero ahora, espero que con todo el trabajo que voy a lanzar para todos mis seguidores, de mi Perú y el mundo… Espero, pues, que tenga contratos, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que está esperando que la Tigresa haga nuevas cosas”, señaló

Finalmente, les dedicó unas palabras y una cariñosa despedida a sus seguidores en Chile. “Espero que mi hermano país me contrate. Y bueno, aprovecho ya, para despedirme de todos ustedes, con mucho cariño. Ha sido un gusto estar con un ustedes conversando y les mando garritas positivas para todos mis hermanos chilenos”, cerró.

ADN