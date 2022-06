Aura Cristina Geithner revela que vende su ropa interior usada: “Son tanguitas muy finas impregnadas con mi olor”

junio 23, 2022 - 10:49 am

“Son tanguitas muy finas impregnadas con mi olor”. Desde hace un año, la actriz incursionó en la plataforma OnlyFans.

La actriz y cantante Aura Cristina Geithner se ha caracterizado por derrochar sensualidad y espontaneidad a través de sus redes sociales. Precisamente, hace un año, incursionó en OnlyFans, plataforma con la que genera ingresos publicando contenido exclusivo para sus suscriptores.La recordada ‘Potra Zaina’ encontró la manera perfecta para reinventarse durante la pandemia y que mejor manera de hacerlo, que mostrando su versatilidad incursionando en dicha plataforma digital.“Yo no soy solamente una actriz de telenovelas, soy una mujer actual que vive, que sueña, que trabaja, que es feliz y que me encanta adaptarme a los nuevos cambios porque no me dan miedo”, aseguró.

El sensual emprendimiento de Aura Cristina

Ahora, la también influencer, reveló al programa ‘Al rojo vivo’, de Telemundo, que vende su ropa interior usada a los suscriptores de OnlyFans. “Son tanguitas muy finas, muy bonitas, las uso y soy muy cuidadosa, muy higiénica, no entrego tanguitas sucias pero sí impregnadas con mi olor personal”, aseguró.En dicha entrevista, la artista de 52 años, también reveló que presume con orgullo su sensual figura. “Soy atrevida, sensual, juego mucho a disfrazarme, con lencería, con transparencias”, concluyó.

Aura Cristina Geithner vende su ropa interior usada

Las declaraciones de la actriz han generado opiniones divididas en redes sociales: “¡Me encanta que se tan auténtica!”, “Ella siempre con sus fetiches extraños”, “Aura Cristina se conserva muy bien a sus 52 años”, “Ya no debería hacer esas cosas a su edad”, fueron algunos de los comentarios por parte de los internautas.

