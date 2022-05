La revelación de Daddy Yankee sobre su enemistad con Don Omar

mayo 9, 2022 - 3:55 pm

1882169

‘El Rey del Reguetón’ Daddy Yankee, no es muy habitual verlo delante de las cámaras y los micrófonos de los medios de comunicación dando entrevistas. Sin embargo, y ahora que anunció su retirada con el lanzamiento de su último álbum ‘Legendaddy’, tuvo un encuentro exclusivo en el canal de ‘MoluscoTV’. Allí habló de muchas cosas, la más importante la disputa con otro pionero del género, Don Omar.

Sobre una rivalidad entre él Don Omar, el productor discográfico se refirió sobre la supuesta enemistad con el cantante para aclarar cuáles serían las diferencias entre ambos y si realmente le tiró en su último álbum. Esto encendió las redes sociales.

Don Omar se retiró en mitad de una gira

Yakee recordó la gira de conciertos que tenía programada con Omar y que, finalmente, se canceló tras celebrarse nueve presentaciones del The Kingdom Tour.

Ambos cantantes tenían una relación laboral que se rompió en 2015, cuando estaban inmersos en la gira ‘The Kindom Tour’. Esta gira consistía en más de 50 conciertos repartidos por todo el mundo, pero Don Omar, al noveno concierto, decidió que no iba a seguir y esto les hizo perder mucho dinero.

«No volvería a trabajar con él. No puedo poner en riesgo un año de trabajo, no porque no quiera trabajar con él, sino porque no puede correr el riesgo de perder tanto dinero», dijo el ‘Big Boss’ sobre lo ocurrido con su compatriota. «Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar la decisión», agregó Daddy Yankee.

“Al sol de hoy no sé por qué Don Omar abandonó el proyecto”, añadió el intérprete de la Gasolina, que en cada uno de los shows de la gira ganó las votaciones sobre quién era el mejor de los dos en la tarima.

Aunque trató de que Omar volviera al proyecto, que finalmente se canceló, Yankee solo tuvo palabras de respeto hacia su “eterno rival” durante la entrevista.

“William es tremendo artista. Un tipo que tiene todas las cualidades para conquistar el mundo. Si hablamos de un buen artista que ha dado el género, él siempre va a ser uno de los clásicos”, destacó.

Asimismo, desmintió que, en el tema musical “El abusador del abusador” de su álbum “Legendaddy”, él le haya tirado a Omar. “No, es que no tiene sentido. Nosotros venimos de tirarnos directo. Siempre hemos ido directo al grano. Lo nuestro murió en 2015”, señaló.

“Todo iba marchando excelente y de repente en uno de los conciertos, Don Omar abandonó la gira. Me molesté porque perdimos mucho dinero al tomar él la decisión. Si a mí me preguntas si volvería a trabajar con él, la respuesta es no. No puedo poner en riesgo un año de trabajo”, confesó.

¿Mensaje de Daddy Yankee a Don Omar en ‘Legendaddy’?

Hasta hoy, Yankee sigue sin saber las causas de esa abrupta decisión. Esto les creó una enemistad que duraría años, pero que el cantante de San Juan dice que ya no tiene nada contra él.

Los rumores de que se seguían ‘tirando puntas ‘ a través de las letras de las canciones se hicieron más grandes cuando, en el último álbum en la carrera de Daddy Yankee, ‘Legendaddy’, apareció la canción ‘El abusador del abusador’. En este tema se ha creído que el puertorriqueño le mandó un mensaje subliminal a su rival cuando dijo: «Viejo, aplica tu propio consejo, que yo no me reflejo en el espejo de ningún pendejo».

“A mí me conviene que todo el mundo piense que [el verso] es para Don, pero yo ya estoy retirado. No necesito esta promoción. Es una guerra que se quedó en el 2015 y hoy por hoy no tengo ningún resentimiento con él. Le deseo lo mejor en su carrera. Espero que retome su carrera y todo el mundo lo celebre. De corazón. Que logre tener el éxito que está buscando”, concluyó.

Ante MoluscoTV, Daddy Yankee desmintió todos estos rumores. Es más, mostró palabras de respeto y admiración hacia Don Omar y lo consideró como uno de los pioneros del género.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Marca