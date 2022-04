La reacción de Belinda al ver las dotes y atributos de actor porno famoso en un video X

abril 28, 2022 - 11:48 am

Hace semanas puso tierra de por medio y Belinda está dándolo todo en España. Su segundo país de corazón la recibió con los brazos abiertos y con un proyecto televisivo del que ya todo el mundo habla.

La actriz está promocionando Bienvenidos al Edén, la serie del momento que protagoniza y que se estrenará en Netflix el 6 de mayo.

En su gira de promoción de este y otros proyectos, la cantante mexicana asistió a La resistencia, uno de los programas más representativos de la televisión española. Y allí, junto a su presentador, vivió un momento tan divertido como inesperado.

Su conductor, David Broncano, le mostró las dotes y los atributos físicos de un famoso actor porno. La reacción de Belinda fue inmediata y provocó las risas de los allí presentes.

«Mamá, papá, perdón que esto está pasando, me están viendo mis padres y yo aquí viendo porno contigo… No, no es normal», dijo refiriéndose a las imágenes que le acababan de poner.

Belinda estuvo siguiendo las bromas en todo momento. Supo seguir el juego al presentador y mostró su faceta más divertida y cómica.

Los aplausos del público para la artista no cesaron. Y no solo por esta divertida escena y su forma de afrontarla, sino también por todo lo demás que pasó en el famoso programa en España.

Enseñó a todos a bailar, imitó el acento español, retó al presentador a una dura prueba de chispazos y hasta cantó el clásico «El rey» en pleno directo.

Una intervención que demuestra lo feliz que está y que se ganó, aún más si cabe, el cariño del público español de inmediato. El país de su mamá la tendrá un tiempo más por allá, y en aquellos lares están encantados.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Poncho Pérez (@perez_colunga)

