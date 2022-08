La -razón- por -la- que -Gabriel -Soto- no -se- puede- casar -con- Irina -Baeva

agosto 12, 2022 - 4:47 pm

La tan esperada boda del actor Gabriel Soto con la actriz rusa Irina Baeva se pospuso por segunda vez.

El actor mexicano estuvo el fin de semana de visita en Mérida, Yucatán y ante los medios expuso las razones por la que no pueden casarse todavía. En un primer momento la pareja pospuso los planes por la pandemia de coronavirus.

Aunque hay muchos rumores, Gabriel Soto aclaró que sigue enamorado de su novia como el primer día y que la boda está en pausa por segunda vez por la guerra de Ucrania y Rusia.

«Todo muy bien, de maravilla, felices contentos, ya sé que van a preguntar de la boda, está en pausa por el conflicto de Rusia y Ucrania, sabemos eso y esperemos a que termine la novela y se aclare todo un poquito más», dijo a Ventaneando.

Asimismo, al preguntarle dónde sería la boda y que si le parecía Yucatán para sellar su amor dijo: «Sí por qué no. Me acabas de dar una buena idea, así en las playas. Le platicaré a Irina cuando regrese a México».

Gabriel Soto anteriormente dijo a Despierta América que debido a la guerra y al tenso ambiente político que enfrentan esos países, la familia de Baeva, no ha podido viajar.

«La familia de Irina está un poquito temerosa de salir de Rusia ahorita y no han podido, pues, concretar el hecho de que vengan y obviamente no vamos a hacer boda si no está su familia» dijo.

Asimismo, Soto añadió: «De este año no pasa pues ya nos esperamos. Vino la pandemia y luego ahora esto. Son cosas que están fuera de nuestras manos».

El intérprete refirió: «Pero bueno, finalmente si queremos esperar un poco a que se aligere un poquito el conflicto y puedan ellos viajar con tranquilidad».

La boda de Gabriel Soto e Irina Baeva sería en Acapulco

Irina Baeva dijo en entrevista para Ventaneando que están reprogramando porque son siete personas las que viajarán y no quieren hacer la ceremonia sin su familia.

La novia de Gabriel Soto aclaró que se canceló la boda porque el vuelo donde vendría su familia que es ucraniana, no puede pasar por Europa.

La artista explicó que se cerró el espacio aéreo debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. Baeva también dijo que la boda estaba programada para realizarse en Acapulco.

E. García

con información de

Azteca.com