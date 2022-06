La polémica entre Christian Nodal y J Balvin

junio 2, 2022 - 2:29 pm

1887872

Esta semana se generó una polémica entre Christian Nodal y J Balvin, luego de que el cantante colombiano le hiciera una broma a Nodal y éste le respondiera.

Todo comenzó cuando Nodal apareció en sus redes sociales con un nuevo look, que sorprendió a sus fans y comenzaron a compararlo con J Balvin, pues el mexicano ahora luce un cabello rubio y corto, al igual que lo hace el intérprete de Ay vamos.

Ante esto, el colombiano se burló de las comparaciones entre ellos, pero Nodal reaccionó de forma sorpresiva desatando la polémica en las redes sociales.

Balvin quiso sumarse a las bromas en un par de publicaciones en su Instagram. Sacó una foto del mexicano con la leyenda «encuentra las diferencias» y dos caras llorando de la risa.

Por otro lado, sacó la publicación en una historia y Nodal le respondió: ​»Que yo sí tengo talento, carnal, y puedo cantar orgullosamente mis composiciones donde sea, como sea, cuando sea. Que tu foto la elegiste tú y la mía la subió la prensa», reseñó el diario El Tiempo.

J Balvin de inmediato arremetió a través de videos cortos. «Yo siempre llego. Yo llego a los conciertos en Medellín y llego puntual a todos los conciertos», señaló el artista en sus redes sociales.

El colombiano le recordó a Nodal el escándalo en el que se vio envuelto en el mes de marzo luego de que no llegara a su presentación en el Atanasio Girardot, provocando desmanes por parte de los asistentes que asistieron al concierto.

J Balvin siguió con la retórica: «Lo compararon conmigo, me compararon con él… lo que sea en la foto. Estamos bonitos los dos o yo no sé, El partero se lo tomó mal. Ah, yo no sé, eso ya es problema de él. Si va a sacar la ‘tiradera’, que sea romántica y que venda», finalizó.

«Este compa no amaneció bromista, amaneció sin tomarse sus pastillas porque no es nada coherente que el cabrón tiene un documental hablando de la paz, de la salud mental, pero en su red que tiene millones de sus seguidores suba una foto para que se burlen de mí, donde claramente, todo el mundo lo sabe, me estoy despertando de una m… muy fea que viví», refirió Nodal.

«Voy a sacar algo para este compa, que no ha aprendido. Te dio una patada en el culo Residente, no aprendiste. Yo creo que te gustó, pero la mía no te va a gustar», finalizó el intérprete mexicano.

¿Quién es más polémico Nodal o Balvin?

J Balvin se ha caracterizado por protagonizar polémicas, algunos piensan que se trata de una estrategia para mantenerse en tendencia en las redes sociales.

En el caso del mexicano Nodal, desde el noviazgo con la también cantante Belinda, quedó envuelto en escándalos y no ha logrado zafarse.

Nodal grabará un tema

Nodal dijo que iría a su cabina para grabar algo refiriéndose a Balvin.

Los seguidores están atentos porque está a horas de ser publicado el tema sobre este roce entre los dos famosos.

En cuanto a la canción, la nueva ‘tiradera’ contra J Balvin. De acuerdo a los mensajes, el mexicano aclaró sobre su ausencia en Medellín y le recordó a Balvin que los accidentes aéreos pasan.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

E. García

Noticia al Día

con información de El Tiempo