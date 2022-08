La petición que hizo William Levy a la prensa

agosto 19, 2022 - 4:51 pm

El actor William Levy hizo este viernes una importante petición a los medios de comunicación.

El actor cubano que terminó relación con la también actriz Elizabeth Gutiérrez, pidió a la prensa que no le pregunten por la madre de sus hijos.

William Levy inició rodaje de la serie Montecristo en España

Aunque el protagonista de telenovelas William Levy ha tratado de mantener su vida privada lejos del ojo público, no lo ha logrado.

La separación del histrión y su esposa a principios de año sigue acaparando la atención tanto de sus fans como de la prensa.

William Levy, al ser abordado por la prensa, no escapa de las preguntas sobre su ex, por lo que hace un alto y pide que no se le pregunte más acerca de su expareja.

Asimismo, el actor de 41 años, cansado de la situación, compartió un mensaje a través de sus historias de Instagram en el que pide a la prensa «por favor» que paren de preguntarle por ella.

«Por favor, le pido a toda la prensa que pare de preguntarme por Elizabeth. Que si quieren saber de ella vayan a preguntarle a ella».

Añadió: «No soy nadie para hablar de ella. Por favor. Gracias», escribió Levy.

El protagonista de telenovelas como: Sortilegio, Cuidado con el ángel, Triunfo del amor y Café con aroma de mujer, supera los 10 millones de seguidores en la red social Instagram.

William Levy sigue instalado en España

El artista cubano se encuentra grabando en España junto a Esmeralda Pimentel, la miniserie Montecristo, que adapta al universo actual el clásico de Alejandro Dumas.

William Levy interpreta a un antihéroe trágico que lucha contra el sistema establecido, una figura enigmática que irrumpe en el ojo público.

El personaje genera el recelo de una élite que desconoce el origen de su fortuna y pasado, según reseñó People.

Levy participó recientemente en el Festival Starlite de Marbella, donde fue uno de los grandes protagonistas y vivió una situación incómoda que le obligó a recurrir al apoyo policial.

El actor, mientras regresaba desde Málaga a Madrid, fue perseguido por un paparazzi.

Por lo que tuvo que pasar unas horas en la comisaría para resguardo, tal y como informó el fotógrafo español Jordi Martín.

Noticia al Día

con información de People