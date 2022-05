La madre de Miss Usa 2019 reveló el último mensaje que le envió antes de suicidarse

mayo 6, 2022 - 3:58 pm

1881543

Luego de tres meses desde el trágico acontecimiento, la madre de Miss USA 2019, reveló el último mensaje enviado por su hija antes de suicidarse.

El 30 de enero se dio a conocer la triste noticia de que Cheslie Kryst, Miss USA 2019, había tomado la decisión de terminar con su vida, lanzándose de un rascacielos de 29 pisos, luego de lidiar con depresión durante años en su vida.

Desde ese momento, este caso resonó por todos los medios de comunicación; y su familia fue vocera para sobre la atención que debe brindarse para los problemas de salud mental, sin esto ser una manera de ofender a las personas.

La madre de la modelo, April Simpkins, no se había pronunciado ante el público; sin embargo, durante su participación en el programa «Red Table Talks», presentado por Jada Pinkett Smith, la mujer se atrevió por primera vez a conversar sobre el suicidio y la historia de su hija; y reveló detalles sobre el último mensaje de la Miss.

«La mañana de su muerte, Cheslie dejó una nota en su departamento. Era muy simple» Comentó, con voz entrecortada, «Solo decía que me dejaba todo a mi».

April, cuenta que todos los domingos iba a sus clases de ejercicios y cuando estaba saliendo, de regreso a su casa, pensó en llamar a su hija; así que, miró su celular y vió un mensaje de ella.

«Lo primero que dijo fue: primero, lo siento. Cuando recibas esto, ya no estaré viva. Me entristece aún más escribir esto, porque sé que te hará daño» leyó, «Creo que en ese momento casi me desmayé», confesó la madre, debido a que al leer el mensaje, este ya tenía una hora de haber sido enviado.

Lea también: https://noticialdia.com/farandula/asi-disfrutan-de-su-primera-hija-indigo-evaluna-y-camilo-muestran-su-bebe/

Cheslie, escribió que ya no podía vivir con la tristeza persistente, de la desesperanza, ni de la soledad. Además, confesó que no comunicó dichos sentimientos con su madre porque no quería que esta se preocupara.

Asimismo, la modelos dejó saber sus últimos deseos, los cuales afirma su madre que ya se están cumpliendo.

«Alejé a la mayoría de mis amigos y no puedo arreglarlo por más que lo intente. Así que, me iré y me reuniré con Dios en el cielo. Espero encontrar paz allí».

«Luché contra la depresión por mucho tiempo, pero esta vez me ganó», culminó la estadounidense su mensaje, en el que le agradeció a su madre.

Para recibir en tu celular esta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en este link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o síguenos en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Noticia al Día