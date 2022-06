La foto y video de Karol G y Anahí que es viral en redes sociales: Cantaron juntas Sálvame

junio 12, 2022 - 2:20 pm

1890135

La cantante colombiana Karol G continúa en México donde ofreció un concierto en la Arena Ciudad como parte de su gira ‘Bichota Tour Reloaded’. Sin embargo, la colombiana les dio una sorpresa a sus fanáticos al invitar a Anahí al escenario.

Las artistas deleitaron al público al interpretar juntas «Sálvame» y las reacciones de sus seguidores no se hicieron esperar.

“Es un momento muy emotivo porque yo soy súper fan y ella (Anahí) estaba muy nerviosa de venir porque decía que no sabía si la gente iba a responder. Yo le dije que este momento iba a ser tan épico que nunca lo iba a repetir”, dijo Karol G.

“¡Les tengo una sorpresa, México, les tengo una sorpresa! Antes de presentar a esta persona que… yo quiero que se escuche claro lo que voy a decir, porque literal estuve toda la semana pidiéndole a Dios que me diera fuerza en este momento para mantener mi cordura, para poder decir lo que quería decir», dijo.

«La persona que está ahí usted la ama tanto como yo. Hizo parte de todo… mi crecimiento, no sé, con mis amigas escuchando música. Representaba todo lo que yo sentía. Literal, le daba play a sus canciones, me acostaba en la cama y lloraba hasta que no podía más, porque pensaba que nunca en la vida iba a tener la oportunidad de conocerla» añadió.

Tras estas palabras, la colombiana se puso un sombrero de vaquero color rosado y al darse la vuelta, salió Anahí, la recordada Mía Colucci de la famosa serie ‘RBD’ interpretando el tema éxito ‘Sálvame’.

La cantante mexicana Anahí Puente tenia más de una década sin subirse a un escenario.

#ExaTrends ¡Anahí y Karol G juntas en el escenario!😍 La cantante colombiana se presentó en la Arena CDMX y tuvo de invitada a la ex RBD, lo que causó mucha emoción en el público.

Cantaron juntas el gran éxito “Sálvame”.🥺🥰🎤 pic.twitter.com/sAq3iuIyOn

— Exa FM (@ExaFM) June 12, 2022

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Con información de Semana