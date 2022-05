La cantante Anahí sorprende a sus seguidores en Instagram con este video

mayo 20, 2022 - 5:52 pm

Anahí recién cumplió 39 años y se mantiene tan hermosa como cuando era la integrante de la afamada agrupación musical RBD, pues sigue teniendo un impactante cuerpazo.

La también actriz encantó a sus seguidores al colgar un video en su red social Instagram, donde muestra su perfecto abdomen y figura escultural.

Anahí Puente es madre de dos niños quienes son tan famosos como su madre. Los pequeños tienen la admiración de los millones de seguidores de la artista y cada vez que la estrella los muestra en público reciben muestras de cariño y halagos.

La recordada Mía Colucci Cáceres en la telenovela juvenil Rebelde, está casada con el exgobernador del estado de Chiapas, Manuel Velasco Coello. La artista fue primera dama de ese estado mexicano entre 2015 y 2018.

Anahí además es modelo, compositora y empresaria. En mayo del año pasado fuertes rumores circularon sobre su regreso a las telenovelas, pero salió al paso y respondió en una entrevista lo siguiente: “No, eso ya no. Es un recuerdo hermoso en mi vida”, dijo respecto a un posible regreso a la actuación.

La intérprete de Enséñame y Sálvame, agregó en la entrevista que, en la actualidad, ella decide cuándo y dónde aparecer, sobre todo para cuidar el tiempo que le dedica a su familia, conformada por sus hijos Manuel , Emiliano y su esposo quien es político y abogado mexicano.

Anahí decidió alejarse de los escenarios

En una entrevista al programa Hoy realizado el año pasado Anahí contó que decidió dar un paso al costado de los escenarios para enfocarse en su vida personal.

“También hubo cosas un poco rudas a veces, que no fueron tan lindas o que marcan de una forma no tan positiva. Eso a lo largo del tiempo me hizo pensar en tomarme un tiempo, un descanso”, dijo.

Sin embargo, los seguidores de la hermosa Anahí conservan la esperanza de que la artista decida brillar nuevamente en los escenarios y sobretodo en las telenovelas donde hizo un gran papel.

Noticia al Día