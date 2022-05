El medio cupón de Pilar Montenegro

mayo 31, 2022 - 12:41 am

Montenegro (Ciudad de México, 31 de mayo de 1972) es una cantante y actriz mexicana, exintegrante de las agrupaciones Fresas con crema y Garibaldi.

Un complicado momento es el que está atravesando la recordada integrante del grupo mexicano Garibaldi, Pilar Montenegro, la que además posee una vasta carrera como actriz y cantante solista. Pues una enfermedad degenerativa llamada ataxia la tendría a sus 44 años en silla de ruedas.

Esto porque no podría hacer mucha fuerza con sus pies, según informó a «Suelta la sopa» el diseñador Jerónimo García y amigo de la artista. «Lo de la silla de ruedas es porque padece una enfermedad degenerativa, su papá de eso murió y posiblemente lo haya heredado, usa la silla para no cargar todo su peso, sus pies no le responden muy bien, tiene que sostenerse con algo. Ella está sufriendo por ese deterioro y le está pegando la depresión. Está débil, pero no por problemas de drogas, es por su enfermedad», sinceró.

Por lo visto la situación es bastante delicada y se suma a la profunda depresión en que está sumergida Pilar. «A ella le falla el habla y como no puede sostenerse, le hacen parecer que estuviera tomada. No se le oyen claramente sus palabras», agregó el diseñador.

