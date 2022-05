La banda «Aerosmith» cancela parte de su gira por recaída en drogas de Steven Tyler

mayo 25, 2022 - 12:02 pm

Aerosmith ha anunciado la cancelación del inicio de su residencia musical en Las Vegas en los próximos meses de junio y julio a causa de una recaída de Steven Tyler en su adicción a las drogas.

«Como todos sabéis, nuestro querido hermano Steven ha trabajado en estar sobrio durante muchos años», subraya el inicio del comunicado colgado en redes por la banda, que achaca la recaída de su vocalista a una reciente cirugía en un pie a la que se sometió para poder enfrentarse a estos próximos conciertos.

En el mismo mensaje, se indica que Tyler ha decidido entrar «voluntariamente» en un programa de rehabilitación para concentrarse «en su salud y en su recuperación».

La gira continuará a partir de septiembre, concretamente a partir de un concierto que tendrá lugar en la localidad estadounidense de Bangor el día 4, al que seguirá otro el día 8 en Boston, tras el que iniciarán su estancia en el Dolby Live At Park MGM de Las Vegas hasta principios de diciembre.

Ya el pasado mes de febrero Aerosmith suspendió su gira europea, que iba a realizar entre los próximos meses de junio y julio de 2022, y en la que estaba previsto que tocara en el Wanda Metropolitano de Madrid.

Entonces se explicó que la decisión se tomaba debido a que la situación sanitaria no mejoraba y a «la dificultad que supone para los viajes, con cambios y restricciones», con «la salud y la seguridad de los fanes» como su prioridad.

Formada por Steven Tyler (voz), Joe Perry (guitarra principal), Brad Whitford (guitarra), Tom Hamilton (bajo) y Joey Kramer (batería), esta era la tercera vez que la banda posponía su concierto en Madrid, originalmente programado para el verano de 2020 y afectado por la pandemia de covid-19.

Thank you for your understanding and for your support for Steven during this time.

If you purchased your tickets via Ticketmaster, you will be refunded and will receive an email shortly with details, otherwise please contact your point of purchase for information on refunds. pic.twitter.com/1nuUc5Gj1j

— Aerosmith (@Aerosmith) May 24, 2022