Katy Perry revela que va a terapia de pareja con Orlando Bloom

La pandemia que provocó el Covid-19 frustró los planes de boda de Katy Perry y Orlando Bloom, que ahora parece no tener fecha para que se celebre, ese hecho y que los fotógrafos captaron a la cantante sin usar su anillo de compromiso, encendieron las alarmas sobre si la relación entre la pareja estaba tambaleando o incluso ya habría terminado.

Entre los rumores, Katy y Orlando están tomando terapia de pareja, así lo reveló la intérprete de «The one that got away» en entrevista con Chelsea Handler. La estrella del pop abordó los problemas de su relación y cómo los están superando.

Perry reveló que su relación se había vuelto conflictiva porque cada uno había comenzado a ver lo peor del otro. Fue así que decidieron recurrir a la ayuda de una especialista. «Orlando y yo hacemos terapia de pareja. Nos encanta porque nos mantiene en sintonía», reconoció.

La artista comentó que uno de sus principales problemas son sus ocupados horarios, además de la crianza de su hija de un año, Daisy Dove.

«El resentimiento puede volverse muy fuerte cuando ambos están trabajando muy duro. Dios bendiga a las personas exitosas en el centro de atención. Cuando quieres volver a ser normal en un mundo domesticado donde tienes un hijo y cosas así, tienes que aprender realmente a ser un poco diferente, en lo grande y en lo pequeño. Así que hemos tenido mucho éxito con eso», agregó. A pesar de que Katy Perry afirmó que la terapia de pareja les está ayudando mucho, evitó hablar sobre el por qué ha dejado de usar su anillo de compromiso… ¿Tú por qué crees que será?

