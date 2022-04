Karol G bailó de frente a la cámara y elevó la temperatura: ¡Si lo ve Yailin, quizás se pique!

abril 20, 2022 - 11:35 am

1877910

Karol G se ha convertido sin duda alguna en la líder del reggaetón y música urbana. Es que cada una de sus canciones se convierte en un himno que es repetido una y otra vez por sus fans. Actualmente ya supera los 51 millones de seguidores. Su última participación en el Coachella 2022 ha sido todo un éxito.

En las últimas horas, Karol G compartió un video de casi un minuto donde se la ve luciendo un traje de baño blanco, que resalta su caribeño bronceado. Además, acompañó el look playero con gorra y lentes de sol. También llevó enormes argollas plateadas en sus orejas y la bandera de Colombia en sus uñas.

“P R O V E N Z A, recordé que este año no he sacado música y me animé” fue el epígrafe que escribió Karol G. En el video, se ve cómo la “Bichota” baila al compás de una canción que llevaría ese nombre. Pero hubo algo más que llamó la atención de sus fans. De fondo, se puede escuchar una voz masculina que la acompaña en el coro y los fans no tardaron en asegurar que se trata de Bad Bunny.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

La publicación de Instagram superó los 9 millones de likes y 66.000 comentarios. “PROVENZA” junto a muchos emojis de fuego fue el mensaje que le dejó Ovy On The Drums. “BABY QUE MÁS??” le comentó su hermana Jessica Giraldo. “Como le haces para cargar con tanto talento, belleza , éxito y amor de la gente en esos hombros mi amor, eres la mejor sigue rompiendo y ahora se viene otro himno” fue el bonito mensaje de una fanática.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de KAROL G (@karolg)

Luego de ese clip, la intérprete de “200 copas” volvió a sorprender en Instagram con un breve adelanto del videoclip y fecha de estreno. “PROVENZA 04/21. PRE SAVE LINK BIO” escribió Karol y llenó de ilusión a los fans ya que faltan solo horas para el nuevo estreno de la talentosa artista de cabello azul.

Terra.cl