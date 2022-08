Julio Iglesias niega rumores sobre su estado de salud

agosto 24, 2022 - 12:09 pm

El cantante español Julio Iglesias reapareció y aclaró su verdadero estado de salud tras rumores que circulan por las redes sociales.

Por sus escasas apariciones públicas, se ha dicho incluso que se debe a sus importantes problemas de movilidad, razón por la que el legendario cantante llevaría tiempo sin pisar un escenario.

Julio Iglesias quien se encuentra residenciado en República Dominicana y alejado del foco mediático decidió aclarar y poner fin a los comentarios.

El intérprete de 78 años haciendo gala de su gran sentido del humor, utilizó su imagen más viral acompañada del mítico… ¡y lo sabes!. y respondió esto en su Instagram:

«No suelo responder a esas informaciones “MALIGNAS e INCIERTAS” que confunden a tantas y tantas gentes. Han dicho que estoy muerto, han dicho que estoy en una silla de ruedas, han dicho que tengo alzheimer».

Iglesias añadió: «con todo el respeto que tengo a las gentes que sufren con esos problemas, la vida me sigue llenando de privilegios, estoy perfectamente bien, con ganas de volver a entrar al estudio y seguir haciendo caminos para cantar con las mismas ganas de siempre».

«Estaba escuchando esta canción y vi una foto simpática que se parece mucho a la que ha dado la vuelta al mundo “Y tu lo sabes” y se me ha ocurrido decirles una vez más que no tengo ningún problema y estoy vivo y coleando jajajajajajaja

Y USTEDES LO SABEN. Mientras tanto LES INVITO A BAILAR UN BOLERO, producción de Rudy Pérez», escribió el artista.

Julio Iglesias es el rey de los memes

El artista que es considerado una leyenda de la música, sabe que es el rey de los memes en España y el mundo por lo que ha aprovechado muy bien su popularidad en las redes sociales.

Esta oportunidad también lo ha ayudado a estar activo en las plataformas

Julio Iglesias en una entrevista con Hola se expresó lo siguiente con respecto a los memes: «Los conozco, son simpáticos y si hacen gracia a la gente… pues me parece bien, siempre que no sean ofensivos. No los veo todos, pero, de vez en cuando, algún amigo me manda uno y me muero de risa», dijo.

con información de El HuffPost