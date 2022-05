Julián Gil revela que fue diagnosticado con cáncer de piel

mayo 5, 2022 - 5:18 pm

El actor argentino de 51 años, hizo una revelación a través de una serie de historias en sus redes sociales donde cuenta que ha sido diagnosticado con cáncer de piel, luego de que sus seguidores les preguntaran a cerca de las cicatrices que tiene entre el pecho y el brazo derecho.

“Me han estado escribiendo muchísimas personas sobre la cicatriz, que por qué tengo una cicatriz”, explicó en el video. “Resulta que hace más de un año me apareció como un lunarcito con relieve. Fui a doctor, un dermatólogo endocrinólogo, y bueno, resultó ser cáncer de piel”, recordó el originario de Argentina para sorpresa de muchos.

“¡Estoy bien! Hubo que operar, pero para mí fue un shock sumamente grande enterarme que tenía cáncer. Nunca pensé que me iba a dar. Nos creemos los superhéroes y creemos que no nos va a pasar nada y que todo va a estar bien”, agregó.

Con el fin de concientizar a la gente sobre los riesgos, continuó: “Debemos cuidarnos. El mío fue cáncer de piel, no recuerdo bien el nombre y entiendo que pudo haber sido por el sol. Todos los que me conocen desde Puerto Rico saben que abusé muchísimo del sol”.

Y es que el actor quería lograr un bronceado permanente que lo motivó a no usar bloqueador solar, pero sí otros productos para tener más color en la piel. “Era de los que me ponía aceite de bebé para tomar sol y me ponía patas pa‘ arriba”. A pesar de que mucha gente le advirtió sobre los riesgos, él hizo caso omiso. “Yo me creía superhéroe y decía que no me va a dar”, aseguró.

El tratamiento, el dolor y las secuelas

Aunque asegura que está bien, Julián Gil debe estar en constante chequeo. De hecho, esta semana iría al médico para revisar un detalle en la nariz que a su doctora no le pareció normal. Y con los recuerdos de la cirugía, se animó a mostrar más la cicatriz del procedimiento, así como algunas fotos del momento en el que le retiraron ese sospechoso lunar.

Por último, recomendó a sus seguidores no tomar tanto sol y, en caso de hacerlo, que sea con las medidas adecuadas, aplicando bloqueador o protector con un filtro para cada tipo de piel, y repetir cada dos o tres horas, según el caso. “Estoy bien, no se preocupen. Esto pasó hace más de un año y pico, casi dos años en pandemia. Pero estoy bien sólo quería hacer el video para que ustedes se cuidaran, se hicieran chequeos cuando vean algún lunar o mancha rara y que les preocupe… No hay nada más importante que la salud”, concluyó.

