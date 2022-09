José Feliciano cumple 77 años

septiembre 10, 2022 - 12:08 am

758116

José Monserrate Feliciano García (Lares; 10 de septiembre de 1945), más conocido como José Feliciano, es un cantautor y músico puertorriqueño-estadounidense.

Está considerado como un virtuoso ejecutante de la guitarra española, y con su potente e inconfundible voz ha interpretado y publicado más de 600 canciones. Sus ventas de discos se estiman en 50 millones de copias.​

Si en el mercado latino sus mayores éxitos provienen del bolero y las baladas, Feliciano es más reconocido en el mundo por sus influencias y ejecuciones en el ámbito del soul, el jazz, el rock y los ritmos latinos. Posee infinidad de canciones conocidas pero hay tres que marcaron su trayectoria musical: «Light my fire», que le abrió las puertas de la popularidad con la canción y el LP que la incluyó que fue éxito sonado en muchos países del mundo como EEUU, Canadá, Brasil, Australia y el Reino Unido entre otros; «Che sarà», cantada en el Festival de San Remo, que fue éxito en Europa, Asia y América; y «Feliz Navidad», una canción de su autoría considerada una de las más escuchadas durante la época navideña en el mundo entero.​

Como compositor tiene más de 100 canciones registradas, entre las que pueden mencionarse: «No hay sombra que me cubra», «Ay, cariño», «Paso la vida pensando», «Me has echado al olvido», «Destiny», «Come Down Jesus», «Angela», «Rain», «Chico & The Man», «Hard Times In El Barrio» y los instrumentales: «Pegao» y «Affirmation». Fue uno de los primeros artistas en incluir duetos dentro de sus discos, entre los que destacan: «Samba pa’ ti» con Santana (1982), «Para decir adiós» con Ann Kelly (1982), «Eterno amor» con Ann Kelly (1983), «Abrázame» con Becky López Porter (1984), «Por ella» con José José (1985), «Un amor así» con Lani Hall (1985), «Qué pena nos da por él» con Angélica María (1986), «No hay mal que por bien no venga» con Pandora (1987), «Tengo que decirte algo» con Gloria Estefan (2000) y «Su hija me gusta» con Farruko (2010).

Wikipedia

El músico puertorriqueño José Feliciano, quien a través de sus más de 60 álbumes se ha hecho acreedor a seis premios Grammy y 45 Discos de Oro y Platino, se encuentra en su cumpleaños número 74, a la espera de encabezar el cartel de la cuarta edición del Dubrovnik International Wine & Jazz Festival.

El intérprete de temas como “Paso la vida pensando” y “Feliz Navidad”, será la figura estelar en el festival croata, que tendrá lugar del 25 al 28 de septiembre, con dos conciertos, y estará acompañado por la Orquesta Sinfónica de esa ciudad, bajo la dirección de Michael Kissinger.

José Montserrete Feliciano García, uno de los primeros hispanos en triunfar en el mercado estadunidense, nació el 10 de septiembre de 1945 en Lares, Puerto Rico, en el seno de una familia pobre, conformada por 11 hermanos.

Ciego de nacimiento, muy pronto se interesó por la música. Inició su carrera como músico del llamado “Flamenco Pop” y tras destacar, la RCA lo contrató, grabando un sencillo que tuvo muy buena acogida, “Everybody do the clic”.

Su éxito fue tal, que fue escogido en 1968 para cantar en los Mundiales de Béisbol, en los que cantó “The star-spangled banner”, siendo el primer artista en hacerlo de manera estilizada.

De esta etapa de su carrera se recuerdan sus interpretaciones en inglés en una vertiente encuadrada dentro del folk y el blues, pero siempre llevó su toque personal, tanto en la forma de interpretación vocal como en la ejecución de la guitarra española, incorporación extraña y novedosa en esos estilos de música.

Realizó una versión latinizada del éxito de The Doors, “Light my fire”, que se convirtió en el tema en inglés con mayor éxito en su carrera, así como el álbum “¡Feliciano!”. Ese trabajo se convirtió también en ganador de dos Grammy en 1968, como Mejor Artista Nuevo y como Mejor Canción Pop.

Más tarde se volcó de lleno a la música de Iberoamérica y sus éxitos pasados, recreando versiones a las que siempre aportó su toque personal al incorporar elementos de blues, tanto en la ejecución de la guitarra como en su forma de cantar.

En 1971 participó en el Festival de San Remo, con la canción “Che sará?” (¿Qué será?), compuesta por Jimmy Fontana, que sería uno de sus grandes éxitos y en 1975 intervino como músico de estudio en el álbum “Rock’n Roll”, de John Lennon, participando en tres canciones con guitarras.

En 1981, después de un retiro de tres años, Feliciano retomó su carrera bajo el sello Motown, convirtiéndose en el primer artista latino en ser firmado por una disquera que principalmente producía música soul.

Bajo este sello lanzó un disco homónimo producido por Berry Gordy Jr., director de Motown, álbum influenciado completamente por la música soul y funky, característica del sello.

En 1982 dio paso al que fue el primer disco en español editado por Motown y que sería definitivo en su carrera, titulado “Escenas de amor”, el cual le valió una nominación como Mejor Álbum Pop.

En 1983 Feliciano lanzó dos discos, el primero en inglés titulado “Romance in the night”, producido por Rick Jarrard y el segundo en español, “Me enamoré”, que supone hasta entonces el mayor éxito de un disco en español, valiéndole un Grammy por Mejor Álbum Pop.

En 1984 regresó con su antigua disquera RCA, pero sólo para grabar álbumes en español. Fue así que lanzó “Como tú quieres”, Un año más tarde, lanzó “Ya soy tuyo”, que lo volvió a colocar en los primeros lugares de ventas, y en 1986 estrenó “Te amaré”.

Para finales de 1990 editó el álbum “Niña”, del cual se desprendió uno de sus mayores éxitos, “¿Por qué te tengo que olvidar?”, posteriormente, estrenó el álbum “Calle latina (Latin street) ’92″, disco influenciado por ritmos como salsa y ballenato.

En 2003 publicó “Señor bolero 2″, con temas totalmente inéditos compuestos por él mismo junto a Rudy Pérez y Roberto Livi.

En 2008 apareció junto al compositor griego Yanni, formando parte del disco “Yanni. Voces”, interpretando la canción “No ha dejado de llover”.

Un año más tarde y como una forma de homenaje al fallecido cantante Michael Jackson, creó una versión del tema “Billie Jean”. También realizó junto a Rubén Blades un material discográfico.

Para 2010 el intérprete de “Feliz Navidad” participó en el disco del reggaetonero Farruko, “El talento del bloque”, dentro del tema “Me gusta su hija”, primer sencillo de este material, igualmente durante este año realizó una gira internacional pasando por Polonia, Rusia, Perú, Estados Unidos y Canadá.

A inicios de 2011, Feliciano tuvo una participación en el segundo disco del cantante y actor Jencarlos Canela, “Un nuevo día”, en el que juntos interpretaron el tema “Aleluya”, el cual fue calificado como todo un himno de paz.

En mayo de ese mismo año, el cantautor visitó México, presentándose en el Bleu Club, además de participar en la clausura del 25 Festival Cultural de Zacatecas 2011. Continuó durante agosto dando conciertos para el público londinense y realizó algunas presentaciones en Chile.

El cantante fue condecorado el 9 de noviembre de 2011 con el Premio a la Excelencia Musical en la entrega del Grammy Latino, cuya distinción se otorga a los creadores de grabaciones que han dejado huella a nivel internacional en la música en español.

Un año después, lanzó a la venta su álbum “The King”, en honor a Elvis Presley.

Al año siguiente celebró una serie de conciertos como parte de su “World Tour 2013”, entre ellos, los que brindó al público costarricense los días 6 y 7 de diciembre en el Teatro Melico Salazar.

Noticia al Día