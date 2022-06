Jon Snow, el próximo spin-off de Game of Thrones en HBO MAX

junio 17, 2022 - 3:17 pm

1891499

Una serie centrada en la vida de Jon Snow será la próxima secuela de Game of Thrones preparada por HBO MAX, para volver a enganchar a sus televidentes con el carismático Kit Harintong, quien interpretó el papel durante ocho temporadas de la serie. Según The Hollywood Reporter, el actor británico ya dio el visto bueno al proyecto para continuar la historia desde un rol protagónico.

En la última tempora de GoT, Jon Snow descubre que su verdadero nombre era Aeron Targaryen, un potencial heredero al trono de hierro. En el episodio final, él se exilia de Westeros y viaja al Gran Muro del Norte para dejar su vieja vida detrás. Por su papel, Harington fue nominado dos veces a un premio Emmy.

Si bien la secuela sobre Jon Snow está en desarrollo, la decisión no significa que haya una luz verde definitiva. Como cita el sitio Cultura Ocio, HBO ya canceló su primera serie derivada de Game of Thrones, luego de rodar el piloto e invertir diez millones de dólares. Se trataba de una precuela ambientada miles de años antes que la serie original, incluso antes de que los Targaryen conquistaran Poniente, que iba a protagonizar Naomi Watts.

No obstante, la situación es distinta para House of the Dragon, la precuela que recrea la historia apenas 200 años antes de la ficción que se convirtió un éxito durante sus ocho temporadas. HBO ya comunicó que emitirá el esperado primer capítulo el domingo 21 de agosto, y luego estará disponible en su plataforma de streaming.

Tras su paso por Game of Thrones, Harington ha aparecido en el universo de Marvel, como uno de los personajes de Eternals en 2021. Además, encarnó el papel principal en la producción en vivo de Enrique V, basada en una obra de William Shakespeare, del Teatro Nacional de Londres.

El impacto del personaje y la serie

«Lloré mucho en la última temporada, solo por puro cansancio. Pero me sentía bastante emocionado. Creo que tenía más que ver con Emilia Clarke [Daenerys Targaryen], con la gente que me rodeaba y la historia que llegaba a su fin», afirmó en 2020 en una entrevista con The Telegraph.

Y realizó una curiosa comparación sobre sus sentimientos tras el final de la serie. «Viste ese sentimiento de alegría que tienes cuando caminas por la calle y te das cuenta de que no has pensado en tu exnovia por un tiempo, y dices: Creo que lo estoy superando», consignó.

El actor británico confesó incluso que fue a terapia por la interpretación de Jon Snow. De hecho, tuvo que internarse en una clínica de rehabilitación para tratar sus problemas de ansiedad tras finalizar el rodaje.

En esa ocasión, Harington reveló no quiere volver a interpretar a héroes como Jon Snow porque, “emocionalmente”, los hombres “tienen un problema”. Consideró que no hablan de sus sentimientos porque les preocupa que eso “muestre debilidad”. Para el actor, este es un concepto antiguo, que proviene de la Segunda Guerra Mundial.

“Siento que es un tipo de papel que no voy a interpretar más. No es un papel masculino que el mundo necesite ver”, expresó Harington en aquella oportunidad.

En otra entrevista con la revista Variety reveló lo difícil que fue afrontar la popularidad de la serie, especialmente cuando la continuidad de su personaje se había puesto en duda al final de una de las temporadas.

“Sentí que tenía que ser la persona más afortunada del mundo cuando en realidad me sentía muy vulnerable. Pasé un mal momento, como creo que a mucha gente le puede pasar a los veinte años. Empecé terapia y comencé a hablar con la gente. Me sentía muy inseguro y no estaba hablando con nadie. Tenía que estar agradecido por lo que tenía, pero me sentía increíblemente preocupado acerca de si podía siquiera actuar”, reconoció el intérprete.

Con información de La Nación de Argentina