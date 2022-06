Johnny Depp estudia su regreso a "Piratas del Caribe"

junio 28, 2022 - 11:36 am

1893792

Johnny Depp está listo para regresar a Piratas del Caribe y está en conversaciones con Disney sobre un “acuerdo de USD 300 millones” después de ganar el juicio por difamación contra su ex esposa Amber Heard.

Depp, de 59 años, fue el principal protagonista de cinco películas de la franquicia en los últimos 15 años e hizo lo que se creía que sería su último trabajo como Jack Sparrow en Black Pearl in Dead Men Tell No Tales, que se estrenó en 2017.

Una fuente le dijo al sitio Poptopic que el actor ha estado en conversaciones con Disney desde que finalizó su mediático juicio con Heard, quien deberá pagarle USD 10,35 millones a Depp.

Disney lo sacó de la sexta y última entrega por la denuncia por abuso doméstico de Heard.

La fuente reveló que Disney está interesado en arreglar la relación con Depp: “Se comunicaron con el actor antes de su juicio por difamación contra Amber Heard y le preguntaron si estaría interesado en regresar para otra película o dos”.

El citado medio señala también que se está trabajando en otro proyecto para Disney Plus. “El acuerdo es que Johnny Depp regrese como Jack Sparrow y en una serie derivada. El estudio ya ha escrito un borrador para una película sobre Jack Sparrow, por lo que tienen muchas esperanzas de que Johnny los perdone y regrese como su personaje icónico”, señaló el informante.

La noticia se produce después que un ejecutivo anónimo de Disney insinuó que el actor de Finding Neverland se pondría nuevamente el traje de Jack Sparrow luego de su victoria en el juicio por difamación. “Creo absolutamente después del veredicto que Piratas está preparado para tener a Johnny como el capitán Jack de nuevo a bordo”, dijo la fuente en una entrevista con la revista People a principios de este mes.

La estrella dijo previamente al jurado que no volvería a trabajar con Disney después que lo despidieron de la sexta película. Su equipo legal afirma que Depp perdió USD 22 millones después que Heard publicó un artículo de opinión en diciembre de 2018 en The Washington Post describiéndose a sí misma como “una figura pública que representa el abuso doméstico”.

A principios de este mes, el jurado en Fairfax, Virginia, también determinó que Depp difamó a Heard y deberá pagar 2 millones de dólares.

Heard atraviesa un momento difícil en cuanto a su imagen pública y también económica. Según revela OK! Magazine, Heard estaría dispuesta a escribir un libro para hablar de su vida privada y también sobre su matrimonio con Depp. Una fuente cercana a la estrella de Aquaman afirmó que Heard, de 36 años, no está en “condiciones de rechazar el dinero”.

Incluso el citado medio destaca que la intérprete ya firmó un contrato. La actriz estaría buscando limpiar su imagen después del muy publicitado juicio.

“Amber considera que su carrera en Hollywood ha terminado”, dijo una fuente a la revista. “Ya no tiene nada que perder y quiere contarlo todo”.

Lea también: El hombre más rico del planeta, Elon Musk, cumple hoy 51 años

Para recibir en tu celular ésta y otras informaciones, únete a nuestro canal en Telegram haciendo clic en el link: https://t.me/NADZulia.

Además, puedes seguirnos en Instagram y Twitter como @noticiaaldia o en nuestra página de Facebook Noticia al Día.

Infobae