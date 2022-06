Jennifer López causó sensación al abordar un avión en pijamas (+ Fotos)

junio 22, 2022 - 6:38 pm

No es un secreto que Jennifer López es una de las celebridades mejor vestidas de Hollywood y el mundo, y ese honor se lo ha ganado a pulso. La artista derrocha glamur y elegancia en cada una de las actividades a las que asiste, e incluso con los looks que usa para salir a cenar con su novio Ben Affleck o hasta en los momentos que comparte con sus hijos. De hecho, hasta nos encantan los atuendos deportivos que usa para ir al gimnasio.

Sabemos que López se puede poner lo que sea y siempre lucirá espectacular. Pero, la verdad es que no pensábamos que hasta en piyamas se vería increíble y lo comprobamos hace poco cuando la artista se disponía a abordar un avión privado y el look que eligió fue precisamente unos pijamas Ahora bien, estas no eran unos piyamas sencillitos o parecidos a los que usamos nosotros, sino unas que cuestan $1,500. Se trata de unos elegantes piyamas cremas de seda de pantalón y camisa, con estampado de colibrí

Para combinarla y viajar con mucho estilo, la cantante eligió unos altísimos zapatos blancos de plataforma, de Gucci y un minibolso fucsia de Valentino. Lo más cool es que, aunque la mayoría de sus piezas eran costosas, López llevó unos lentes rosados de la marca Quay, que solo cuestan $65.

Lo más curioso es que los fabulosos piyamas son de hombre y, aun así, la artista los hizo lucir muy femeninos y fabulosos. Sin duda alguna, López sabe muy bien cómo hacer que cualquier look luzca espectacular y, sin mucho esfuerzo.

